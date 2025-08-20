¿Está el suyo? Lista de iPhone que se quedarán sin poder usar iOS 26

Apple presentó oficialmente iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, durante el evento WWDC 2025. Esta actualización llega con un rediseño llamativo, una navegación más fluida y varias funciones que buscan hacer más sencillo y moderno el uso del teléfono.

Entre sus principales cambios se encuentra un nuevo diseño visual llamado Liquid Glass, que hace que la interfaz se vea más clara, translúcida y dinámica. También hay mejoras en la cámara, en las aplicaciones de Mensajes, Teléfono, Safari, Apple Music y más.

Además, Apple planea incorporar nuevas herramientas de privacidad que permiten bloquear mensajes no deseados, detectar llamadas de spam automáticamente y organizar mejor las conversaciones. Otras funciones como traducción en vivo, fondos personalizados en chats y mejoras para los mapas y la app de música hacen que esta actualización sea una de las más completas.

Sin embargo, como suele suceder con las nuevas versiones, no todos los modelos de iPhone podrán actualizarse a iOS 26. Algunos dispositivos, especialmente los más antiguos, se quedarán por fuera debido a que no cumplen con los requisitos necesarios para soportar las nuevas funciones.

iPhone compatibles con iOS 26

Los modelos que sí recibirán la actualización son:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max

iPhone SE (segunda generación en adelante)

iPhone que no recibirán iOS 26

En cambio, los siguientes modelos ya no serán compatibles con esta nueva versión:

iPhone XR

iPhone XS y XS Max

iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone SE (1.ª generación)

Cualquier modelo anterior a estos

Si tiene uno de los modelos compatibles, solo tendrá que esperar a que Apple libere oficialmente la actualización en los próximos meses. En caso contrario, su dispositivo seguirá funcionando, pero no podrá acceder a las nuevas funciones que trae iOS 26.