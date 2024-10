¿The Offspring regresa a Colombia? La publicación de la banda que ilusionó a los fanáticos

The Offspring es una de las bandas más influyentes de punk rock a nivel mundial. Desde su formación en Estados Unidos a mediados de los años 80, la agrupación ha logrado sumar millones de fanáticos alrededor del mundo gracias a sus característicos sonidos.

Canciones como «Self Esteem» y «Come Out and Play» se han convertido en himnos generacionales que ayudaron a popularizar el punk rock a nivel mundial. Asimismo, con su álbum ‘Smash’, The Offspring logró un éxito sin precedentes para una banda del género en la época de los 90.

En los últimos años, la agrupación, integrada por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzbornn, han estado activa en la escena musical, lanzando nueva música y saliendo de gira por diversos países del mundo.

La última vez que The Offspring vino a Colombia fue en marzo de este 2024 en el marco del Festival Estéreo Picnic. La banda estadounidense protagonizó uno de los conciertos más esperados del evento y contó con una multitudinaria asistencia.

Junto a Blink-182, The Offspring fue uno de los headliners del Estéreo Picnic, cerrando así los cuatros días de esta edición. Asimismo, la banda estadounidense se consolidó como el segundo artista con mayor asistencia durante el festival, con más de 45 mil personas.

¿The Offspring regresará a Colombia?

El pasado 11 de octubre, la banda lanzó su más reciente trabajo discográfico titulado ‘Supercharged’. El nuevo álbum llegó como sucesor de ‘Let the Bad Times Roll’ de 2021 e incluye 10 sencillos. Luego, pocos días más tarde, anunció su gira SUPERCHARGED WORLDWIDE IN ’25. Sin embargo, no reveló qué países visitará.

En medio del anuncio de su gira, la banda generó expectativa sobre un posible concierto en Colombia luego de hacer una publicación en sus redes sociales oficiales. La banda estadounidense compartió una foto con los colores de la bandera del país a través de sus historias de Instagram.

Aunque la publicación solo duró 24 horas, algunos fans de la banda la guardaron y la compartieron en otros portales. Como era de esperarse, los usuarios empezaron a hacer infinidad de especulaciones. La gran mayoría se ilusionó con la idea de que The Offspring estaría cerca de anunciar un concierto en Colombia como parte de su gira.

Sin embargo, es importante mencionar que, hasta el momento, solo se trata de simples especulaciones a raíz de la publicación de la banda. Por lo cual, habrá que esperar a una confirmación oficial de parte de The Offspring.