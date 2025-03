La canción de thrash metal de The Offspring que grabaron con guitarras de Metallica

En visperas de su show en Colombia, Radioacktiva tuvo unos minutos para hablar con Noodles, guitarrista de The Offspring, sobre ‘Supercharged’ el más reciente disco de la banda. En este, como en álbumes anteriores, exploran sonidos diferentes son alejarse de su estilo punk, aunque en este trabajo encontramos una canción thrash metal.

La banda reveló que, en ‘Come to Brasil’, tuvieron la oportunidad de grabar con guitarras de Metallica y por eso suena tan diferente a lo que nos tienen acostumbrados.

«Siempre experimentamos con música en cada disco, y esa es probablemente la más diferente en este álbum, porque es prácticamente thrash metal. Bob tenía una de las guitarras de James Hetfield que James le había dado, y la usamos bastante en todas las partes rítmicas rápidas y pesadas”, dijo Noodles respecto a la canción ‘Come to Brasil’, una canción creada con el espíritu thrash metal y con la conciencia de que cuando tocan en Sudamérica necesitan riffs pesados

Apropósito de esta canción en particular, Noodles habló con Radioacktiva sobre los gustos musicales de la banda y su inclinación por el punk rock, que aunque fue su primer amor, nunca ha sido solo una cosa

“Nunca hemos sido solo una cosa o la otra. El punk rock es de dónde venimos, es nuestro primer amor en la música. Pero incluso antes de eso, Dexter y yo amábamos a Simon & Garfunkel, el folk, las armonías de la música que escuchaban nuestros padres. Amamos el punk rock y es nuestro hogar, pero tenemos mucho más que solo punk en nuestra música«, dijo Noodles.



‘Supercharged’ es el décimo primer disco de The Offspring y efectivamente tiene canciones que exploran cosas diferentes, ya que así como encontramos canciones más pop punk como ‘Ok, but this is the last time’, también hay otras de riffs más marcados y fuertes como ‘Hangin by a thread’.



Este álbum es el primero que cuenta con Brandon Pretzborn de baterista, quien venía acompañándolos en conciertos desde ya un tiempo. Sin embargo, varias de las baterías fueron grabadas por Josh Freeze, baterista que dejó la banda para unirse a los Foo Fighters, al respecto Noodles dijo “Josh es alguien que nunca está satisfecho con una sola cosa. Le encantan los Vandals, le encanta Devo, pero no creo que estuviera feliz solo haciendo una cosa. Cuando empezó a trabajar con nosotros, sabíamos que su tiempo en la banda podía ser limitado. Es un gran amigo, lo queremos mucho. Así que ver que se unió a una de las bandas más grandes del mundo fue genial”.



Vea la entrevista completa de Radioacktiva con Noodles, guitarrista de The Offspring aquí: