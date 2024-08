Todo lo que debería saber sobre el nuevo álbum de The Offspring, ‘Supercharged’

El 11 de octubre del 2024 se estrena ‘Supercharged’, el nuevo álbum de The Offspring. Su primer sencillo vio la luz el 7 de junio, llamado ‘Make It All Right’, y hace pocos días se lanzó el segundo sencillo promocional titulado ‘Light It Up’. Aquí le contamos todo lo que debe saber sobre el nuevo producto de la banda.

Comencemos por la producción del disco, que corre a cargo de Bob Rock, una figura bien conocida por los fanáticos del rock, ya que ha trabajado con bandas y artistas exitosos como Metallica, Mötley Crüe, Bon Jovi, Bryan Adams, etc. El productor canadiense también participó en el álbum ‘Let The Bad Times Roll’, lanzado por The Offspring en el 2021, así que repite su fórmula en esta nueva etapa con la banda.

Bob Rock ha ayudado a que el nuevo álbum combine la crudeza el punk con una producción moderna y sofisticada sin perder la esencia del sonido característico de la banda.

Por otro lado, aparece una nueva cara en la formación principal de la banda: Brandon Pertzborn, quien llega a reemplazar a Pete Parada en la batería, quien había sido despedido en agosto del 2021 al negarse a vacunarse contra el COVID-19. Será el primer disco para Brandon Pertzborn, de 29 años, con The Offspring, quien ya ha trabajado con otras bandas importantes como Suicidal Tendencies, Black Flag o Marilyn Manson, y ha girado anteriormente con bandas como Limp Bizkit y el mismo Corey Taylor de Slipknot.

Para hablar del contenido del álbum, nos podemos remontar a las declaraciones dadas por Noodles en 2023, en las que mencionó que el álbum “tiene un poco de la vieja y la nueva escuela del punk. La última canción que hicimos definitivamente suena como a la vieja escuela, suena parecido a ‘Come Out Swinging’. Esto ya se puede notar en el más reciente sencillo de la banda, del cual hablaremos más adelante. Dexter Holland, vocalista, dijo que querían “un álbum lleno de pura energía desde el principio hasta el final. De ahí a que el álbum se llame ‘Supercharged’… y de esta manera celebramos la vida que compartimos y donde estamos ahora”.

Con la fecha de lanzamiento tan cerca, sigue creciendo la expectativa. El álbum es un testimonio del legado continuo de la banda y su habilidad para reinventarse sin dañar la identidad que siempre los ha representado como una de las bandas de punk rock más importantes de la historia.

Segundo sencillo lanzado ‘Light It Up’.

Luego del lanzamiento del primer sencillo, nos sorprenden con uno más,’Light It Up’ nos presenta un sonido que nos remonta a los primeros años de la banda, conteniendo riffs de guitarra muy enérgicos y rápidos, además de una pegajosa melodía que resalta la capacidad de la banda para renovar su sonido sin necesidad de que se pierda la idea y el rumbo que marcaron desde un comienzo.

Por: Cristian ‘Mapache’