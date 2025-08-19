¿Qué pasa si la gasolina cambia de color? Identifique si el combustible está contaminado

La gasolina es uno de los combustibles más usados en el mundo para mover carros, motos, embarcaciones y diferentes tipos de maquinaria. Su correcta calidad es clave para que los motores funcionen de manera segura y eficiente. Sin embargo, no todos conocen los estándares necesarios para definir si un combustible es o no de calidad.

Aunque no todo conductor es experto en gasolina y en sus características, hay que tener claro que, en condiciones normales, el combustible es un líquido transparente con un leve tono amarillento o verdoso, dependiendo de su tipo y origen.

Con el paso del tiempo o por malas condiciones de almacenamiento, la gasolina puede presentar cambios que afectan su rendimiento. Uno de los indicadores más visibles es el cambio en su color. Observar su tonalidad antes de utilizarla puede ayudar a detectar problemas a tiempo y evitar daños en el motor.

¿Qué pasa si la gasolina cambia de color?

Un cambio notable en el color de la gasolina puede ser una señal de alerta. Si pasa de su tono habitual a un color más oscuro, se ve turbia o presenta sedimentos, podría indicar que el combustible está contaminado con agua, suciedad o residuos.

También puede significar que ha comenzado a deteriorarse debido a la exposición prolongada al aire, a la luz o a temperaturas extremas.

Para identificar si la gasolina está en mal estado, es recomendable observarla en un recipiente transparente y limpio. Si el líquido no es claro, si desprende un olor diferente al habitual o si aparecen partículas en el fondo, lo más seguro es no utilizarla.

En caso de detectar que la gasolina está contaminada o degradada, lo mejor es desecharla siguiendo las normas de manejo de residuos peligrosos y evitar verterla en el tanque del vehículo. Usar combustible en mal estado puede ocasionar fallos de encendido, pérdida de potencia y daños en el sistema de inyección.