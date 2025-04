AC/DC inició su gira ‘Power Up Tour 2025’ y este es su setlist oficial para este año

La banda australiana AC/DC inició una nueva etapa de su gira ‘Power Up Tour’ este 2025, marcando su regreso a los escenarios tras varios años de poca actividad. El grupo, conformado por miembros históricos como Angus Young y Brian Johnson, retomó el tour con una serie de conciertos programados tanto en Estados Unidos como en Europa.

Después de haber realizado su última gira en 2016, AC/DC volvió a presentarse en vivo en dos ocasiones recientes: en 2018 en Australia y en 2023 en el festival Power Trip, en California. En 2024, la banda regresó a oficialmente a los escenarios con una gira en solitario por la que recorrió gran parte de Europa.

Fue tal el éxito que tuvo AC/DC durante su gira el año pasado, que la agrupación extendió el tour para este 2025. En esta oportunidad, la banda liderada por Angus Young y Brian Johnson incluyó a Estados Unidos.

Para 2025, el grupo incluyó más de 10 fechas en ciudades estadounidenses, comenzando este 10 de abril en Minneapolis. También anunciaron nuevas paradas en Europa a partir de junio, en países como España, Francia, República Checa y Alemania.

Así fue el primer concierto de AC/DC en 2025

El primer show de la gira 2025 se llevó a cabo en el Target Center de Minneapolis. Este concierto representó el regreso de AC/DC a Estados Unidos después de nueve años sin presentaciones en ese país.

Durante el espectáculo, la banda interpretó un total de 21 canciones que combinaron temas clásicos con algunos cortes más recientes del álbum Power Up, lanzado en 2020. Angus Young, a sus 70 años, estuvo activo en el escenario, acompañado por la voz de Brian Johnson, quien volvió a liderar el repertorio de la banda.

El concierto también fue el primero de la banda en Estados Unidos sin la presencia de Malcolm Young, guitarrista rítmico y uno de sus fundadores, fallecido en 2017.

El Power Up Tour 2025 continuará por varias ciudades de Estados Unidos hasta finales de mayo, antes de su siguiente tramo por Europa.

Setlist

If You Want Blood (You’ve Got It) Back in Black Demon Fire Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark Stiff Upper Lip Highway to Hell Shoot to Thrill Sin City Rock ‘n’ Roll Train Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock (con solo extendido de guitarra)

Bis:

20. T.N.T.

21. For Those About to Rock (We Salute You)