Así fue el primer concierto de AC/DC en Europa con el que inició la gira ‘Power Up Tour’

Tras más de 7 años de no hacer una gira, AC/DC regresó a los escenarios como parte del ‘Power Up Tour’. La banda de hard rock inició su recorrido este 17 de mayo con su primera presentación en Gelsenkirchen, Alemania en el Veltins Arena.

Durante los últimos años, AC/DC solo había protagonizado dos presentaciones en vivo: en 2018 y 2023. La primera fue en Australia en el ‘A Day on the Green Music Festival’. Luego, el año pasado, estuvo en el Festival ‘Power Trip’ en Indio, California.

Esta primera fecha de AC/DC marcó el regreso del vocalista Brian Johnson, quien tuvo que dejar la gira anterior de la banda en manos de Axl Rose luego de sufrir problemas de audición. Sin embargo, es de destacar que su debut con la agrupación fue realmente en Festival Power Trip.

Así fue el primer concierto de AC/DC en Alemania

El debut de Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney en el ´Power Up Trip’ se dio frente a más de 60 mil personas. La agrupación australiana llegó al Veltins Arena para interpretar un repertorio de 24 canciones.

El concierto de AC/DC en Gelsenkirchen inició con el himno ‘If You Want Blood (You’ve Got It) y finalizó con otra de las canciones más emblemáticas de la trayectoria de la banda como ‘For Those About to Rock (We Salute You).

Durante cerca de dos horas, los miles de asistentes al Veltins Arena disfrutaron de los éxitos más sonados de AC/DC, y de todas aquellas canciones que han sido icónicas a lo largo de la trayectoria musical de la banda.

Así fue el setlist de AC/DC en Alemania: