Las 2 canciones de AC/DC más difíciles de tocar, según Brian Johnson: “todos lo hacen mal”

AC/DC es indudablemente una de las bandas más grandes que tiene la música. Esta agrupación de origen australiano ha dejado un legado y una trayectoria enorme en una industria donde es una inspiración para muchos.

A lo largo de sus años como banda, AC/DC ha sido capaz de acumular una amplia cantidad de fanáticos en todo el mundo, además de éxitos que se han convertido en historia pura del rock.

Muchos de ellos son éxitos inolvidables y llenos de virtuosidad, de hecho, hay 2 canciones de AC/DC que, según Brian Johnson, todos tocan mal.

Las 2 canciones de AC/DC más difíciles de tocar

A lo largo de los años, varios artistas de talento notable e indudable han pasado por AC/DC, claramente los hermanos Young han sido parte de lo más brillante de esta banda.

Gracias a esto, muchas de las canciones de la agrupación poseen un estilo bien marcado, y varios elementos que caracterizan a la banda.

Para nadie es un secreto que AC/DC posee una energía notable, y una potencia muy fuerte y clave desde su sonido.

Por esto, muchas canciones de la banda son reconocidas incluso en muy pocos acordes, o incluso con algunas notas de un solo.

Ello ha dado paso a que AC/DC forme una identidad que hasta para algunas bandas es completamente imposible de emular.

De hecho, según Brian Johnson, cantante de la banda, hay 2 canciones en particular, las cuales han sido interpretadas por otras agrupaciones, pero todas lo hacen mal.

Se tratan de, nada más y nada menos que, ‘Highway to Hell’ y ‘You Shook Me All Night Long’. Según reveló Johnson en una entrevista, la clave está en los guitarristas ya que siente que lo hacen mal.

Aun así, Brian Johnson aseguró que esto no habla mal del talento de estos interpretes. De hecho, no tiene en claro que es lo que hacen mal, y ellos seguramente tampoco.

Lo cierto es que, tanto ‘Highway to Hell’, como ‘You Shook Me All Night Long’, son grandes éxitos inolvidables tanto en la carrera de AC/DC, como en el hard rock de manera general.

Esto solo es una muestra del estilo inigualable que posee AC/DC, y la forma en que ha llegado a implantar su propia identidad en la música.