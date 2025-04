Lo que nadie sabe sobre la audición para sustituir a Brian Johnson en AC/DC: «conexión distinta»

En 2016, AC/DC vivió uno de sus momentos más difíciles cuando Brian Johnson tuvo que dejar la banda debido a problemas serios de audición. En ese entonces, Axl Rose de Guns N’ Roses fue quien se puso al frente de los micrófonos para cubrir el puesto de vocalista, pero no fue el único candidato. Un nombre menos esperado, el de Nic Cester, vocalista de la banda Jet, también sonó como posible reemplazo.

En una charla reciente, Cester contó cómo, tras regresar a Australia después de pasar varios años en el extranjero, se enteró de la salida de Johnson.

Le puede interesar: ‘Back in Black’ de AC/DC y más canciones de rock para combatir el aburrimiento

«Recuerdo que estaba leyendo el periódico una mañana y vi el titular: ‘Brian Johnson deja AC/DC’. Fue como un golpe de realidad«, comentó. «Le dije a mi suegro: ‘No querrás ser el tipo que se ponga esos zapatos'». Y justo cuando menos lo esperaba, el teléfono de Cester sonó. «Treinta minutos después, me llaman para invitarme a una audición en Atlanta. Fue una locura», recordó.

Aunque no creía que lo fueran a elegir, Nic no dudó en aceptar la invitación. «Me reí y dije: ‘Dios mío’, pero pensaba: ‘Tengo que hacerlo, será una experiencia única’. Y vaya que lo fue», explicó. Aunque no consiguió el puesto, pasó dos días intensos cantando con la banda en un pequeño estudio de ensayo. Un sueño para cualquier fanático del rock.

Necesita saber: Kerry King de Slayer, elige los mejores discos de AC/DC y Metallica

¿Cómo era una audición para ser parte de AC/DC?

El desafío no fue sencillo. Cester tuvo que enfrentarse a canciones de todas las épocas de AC/DC, tanto de la era de Bon Scott como de Brian Johnson. «Ya conocía ‘Back in Black’ porque la había tocado con Muse. Practiqué mucho con ‘Highway to Hell’ y la saqué bastante bien. Después, hice ‘Back in Black’ y pensé: ‘Esto está bajo control’. Luego, vino ‘Whole Lotta Rosie’, y también me fue bien. Pero después, Angus Young comenzó a lanzarme canciones sin parar, probablemente para ver cómo reaccionaba bajo presión», contó.

El volumen de los ensayos fue lo que más le sorprendió: «Fue el sonido más ruidoso que he escuchado en mi vida», dijo entre risas. Sin embargo, lo que más destacó fue la vibra entre todos ellos: «Era como estar con familia. El hecho de ser australianos creaba una conexión distinta», recordó.

Ver también: ¿Qué significa AC/DC? Este es el porqué del nombre de la histórica banda de rock

Aunque no se unió a AC/DC, esa audición dejó una huella que Cester nunca olvidará. Sin duda, una experiencia que pocos músicos pueden decir que vivieron.

No se pierda:

AC/DC anuncia una nueva gira para 2025; ¿vendrán a Colombia?