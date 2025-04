Este es el disco perfecto de AC/DC, según Malcolm Young: «tiene las mejores canciones»

AC/DC es una de las bandas con mayor cantidad de éxitos en las últimas décadas. Esta legendaria agrupación posee distintos himnos que han formado parte del género, y de la música en su totalidad.

Del mismo modo, AC/DC ha destacado por la forma en que legendarios artistas han tenido un paso por esta banda.

Para destacar la trayectoria de esta agrupación, les contamos el que, según uno de sus miembros más brillantes, es su disco perfecto.

El disco perfecto de AC/DC, según Malcolm Young

AC/DC ha contado con una cierta variedad de guitarristas y cantantes en su trayectoria como banda. Entre los miembros que han llegado a ocupar el legendario mote de ‘miembro de AC/DC’ resaltan estrellas como Axl Rose.

Sin embargo, gracias a su papel como fundador, hay uno que destacó al punto de lograr un gran cariño por parte de sus fans, y este se trata de Malcolm Young.

Este guitarrista fue uno de los principales impulsores de AC/DC como banda, junto a su hermano, Angus Young.

Malcolm lamentablemente falleció en el año 2017, a causa de la demencia, pero, su legado en la banda sigue más que vigente.

Antes de fallecer, Young reveló el que, para él, es el disco perfecto de AC/DC, al punto de considerar que todas sus canciones son buenas.

Claramente realizar esta elección es complejo, especialmente por la amplia cantidad de lanzamientos de gran cantidad que acumula AC/DC como banda.

Aun así, para sorpresa de todos, el guitarrista tuvo su decisión muy clara, y no se trató ni de ‘Back In Black’, ni de ‘Highway To Hell’.

En 1992, Young le confesó a Metal CD que su disco favorito de AC/DC fue, nada más y nada menos que ‘If You Want Blood You’ve Got It’.

Este disco fue una producción en vivo, el cual contó con la presencia de Bon Scott como vocalista, y fue lanzado en 1978.

Este álbum cuenta con una amplia cantidad de éxitos, y para Malcolm Young, tenía las mejores canciones de AC/DC hasta aquella época.

¿Qué canciones tenía?

En caso de que desee disfrutar de este disco, les contamos que esta fue su lista de éxitos: