Estas son las canciones que AC/DC ha tocado solamente una vez en concierto

AC/DC es una de las bandas más históricas para el rock y los fanáticos de este gran género. Con origen desde Australia, y liderados por el talento de Brian Johnson o Angus Young, la agrupación ha puesto a ‘rockear’ a todo el mundo entero.

Uno de los puntos altos que presenta esta banda en su trayectoria son sus shows en vivo. El estilo inconfundible de este grupo ha puesto a vibrar a millones de personas en varios estadios a través del tiempo.

‘Thunderstruck’ o ‘Highway To Hell’ son solo algunas de las canciones más populares y solicitadas en concierto para AC/DC. Sin embargo, hay otras que son un poco olvidadas, e incluso, solo han sido tocadas en vivo en 1 ocasión.

Las canciones que AC/DC solo ha tocado una vez en concierto

Actualmente, AC/DC se encuentra en medio de su tour ‘Power Up’ con el que han recorrido varias ciudades de Europa, como por ejemplo, Sevilla, concierto al que asistió un oyente como ganador de un concurso junto a Radioacktiva.

Entre las canciones más tocadas en vivo por parte de AC/DC, con incluso más de 1000 repeticiones resaltan: ‘The Jack’, ‘Whole Lotta Rosie’ ‘T.N.T.’, ‘Let There Be Rock’, o ‘Highway To Hell’.

Sin embargo, la lista de menos tocadas es encabezada por ‘Shake a Leg’. Esta canción formó parte del disco ‘Back in Black’ de 1980, y solamente fue interpretada en dicho año, en Bélgica.

Similar es el caso de ‘Ride On’. Esta canción fue lanzada en 1976, formó parte del disco ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’, y solo fue tocada una vez en vivo, puntualmente en el año 2001, en Francia.

Otra canción que ha sido tocada la misma cantidad de veces es ‘Playing With Girls’. Esta composición pertenece al año 1985, más puntualmente al disco ‘Fly On The Wall’. La única vez que fue interpretada fue en ese mismo año, en la ciudad de Nueva York.

El Top 4 es cerrado por una canción perteneciente al ‘Flick of the Switch’ de 1983. Justamente, la canción fue interpretada por única vez aquel año en la ciudad de Indiana, y su nombre es ‘Landslide’.

Finalmente, el tema que cierra la lista de primeras 5 es ‘Go Down’. Esta composición de 1977 hace parte del álbum ‘Let There Be Rock’, y su única interpretación en vivo corresponde a 1996 en Londres.

Las últimas 3

Quienes completan la lista de canciones tocadas en vivo por AC/DC en una sola ocasión, son los temas: ‘First Blood’, ‘Big Balls’, y ‘Beating Around the Bush’.

Si bien no existe una razón en particular para estas pocas interpretaciones, los fanáticos de AC/DC coinciden en que estas canciones son sumamente infravaloradas.