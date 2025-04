Así se verían AC/DC, Queen y más bandas de rock si fueran personajes del Studio Ghibli

La tendencia de convertir cualquier fotografía en ilustraciones inspiradas en el Studio Ghibli se volvió viral y se está tomando todas las redes sociales. Esta fiebre ha llevado a que millones de usuarios compartan sus retratos propios, de amigos, mascotas y celebridades convertidos en personajes de anime como si fueran parte de películas icónicas como ‘El viaje de Chihiro’o ‘Mi vecino Totoro’.

La encargada de la creación de todas estas imágenes virales es la inteligencia artificial, pues gracias a su herramienta de DALL·E de OpenAI, ChatGPT es capaz de generar una versión anime de cualquier fotografía en cuestión de minutos.

Este fenómeno no tardó en llegar al mundo de la música, y en especial, al rock. El portal español Rock FM se sumó a la tendencia y reveló cómo lucirían algunas de las bandas más legendarias si fueran personajes del Studio Ghibli. Gracias a la IA, íconos del rock como AC/DC, Queen, The Beatles, Guns N’ Roses y The Rolling Stones fueron reimaginados en ilustraciones con el característico estilo del estudio de animación japonés.

Bandas de rock en versión Studio Ghibli

Las imágenes muestran a los miembros de estas bandas con los colores vibrantes, expresiones emotivas y detalles encantadores que recuerdan a los protagonistas de películas como ‘La princesa Mononoke’ o ‘El castillo en el cielo’.

A continuación, le mostramos cómo lucirían legendarias agrupaciones como AC/DC, Queen, The Beatles, Guns N’ Roses y The Rolling Stones si fueran personajes que hacen parte del asombroso mundo anime creado por Studio Ghibli.

