Este es el disco más vendido del rock en siglo XXI: rompió récords y marcó a toda una generación

El rock ha conseguido una cantidad enorme de éxitos y producciones históricas. Varias bandas y artistas han sido capaces de conseguir lanzamientos legendarios a lo largo de su brillante trayectoria en la industria.

Algunos discos han logrado brillar de manera notable, e incluso, han llegado a posicionarse como líderes en charts de ventas, o de reproducciones en las plataformas digitales.

Más noticias: Los 10 mejores discos de hard rock de la historia, según Radioacktiva: Metallica en la lista

Por ello, en este caso resaltaremos el que es el disco más vendido del rock en el siglo XXI, con lo que es una producción que marcó legado generacional.

El disco de rock más vendido del siglo XXI

Aunque el gran auge del rock se presentó entre los ’80’s y los ’90’s, varios discos han destacado durante este siglo.

Un sinfín de bandas talentosas han sido capaces de estremecer al mundo, a partir de una nueva generación de amantes del rock que vibran a partir de varios éxitos.

Artistas de la talla de Green Day, Linkin Park o incluso Evanescence sacaron la cara por el género a inicios de este siglo, y dejaron discos que han marcado generaciones y época.

De hecho, una de estas bandas es la encargada de liderar el que es el disco más vendido del género en este siglo XXI.

Se trata de, nada más y nada menos que, el ‘American Idiot’ de Green Day, uno de los álbumes más brillantes del punk rock.

Este disco fue lanzado en 2004, y desde entonces ha enamorado a millones de fanáticos. Según reveló el sitio web de Official Charts, este disco acumula 2.6 millones de ventas en Reino Unido, lo que es referente a 8 discos de platino.

Por otro lado, en Estados Unidos también ha destacado con 6 distinciones de platino, gracias a 6.2 millones de ventas en el mercado.

Más noticias: Grupo inglés de los 90s tiene récord del disco con el nombre más largo: tiene 156 palabras ¿cuál es?

Sin dudas, el legado de este disco es notable, gracias a éxitos de la talla de ‘American idiot’, ‘Boulevard of Broken Drams’ o ‘Wake Me Up When September Ends’.

El resto de la lista

Según Official Charts, el resto de los 10 discos de rock y metal más vendidos del siglo XXI son los siguientes:

1- ‘American Idiot’ – Green Day

2- ‘Hybrid Theory’ – Linkin Park

3- ‘Permission To Land’ – Darkness

4- ‘Fallen’ – Evanescence

5- ‘Black Holes & Revelations’ – Muse

6- ‘The Black Parade’ My Chemical Romance

7- ‘Silver Side Up’ – Nickelback

8- ‘Meteora’ – Linkin Park

9- ‘All The Right Reasons’ – Nickelback

10- ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog’ – Limp Bizkit