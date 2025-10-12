Grupo inglés de los 90s tiene récord del disco con el nombre más largo: tiene 156 palabras ¿cuál es?

La industria musical posee una gran cantidad de álbumes históricos. Bandas de talla mundial han sido capaces de construir un legado inolvidable, gracias a una buena gama de lanzamientos discográficos notables.

Varias de estas producciones cuentan con una gran cantidad de particularidades inolvidables para la música, además de, por supuesto, éxitos históricos.

En este caso les contaremos una de ellas, como lo es el disco con el nombre más largo de la historia, de la mano de una banda de rock alternativo, como lo es Chumbawamba.

El disco de rock con el nombre más largo de la historia

Claramente, varios discos son recordados por una larga lista de éxitos. Producciones discográficas han llegado a ser inolvidables, especialmente gracias a sonidos brillantes.

Sin embargo, ¿Alguna vez ha escuchado hablar del disco con el nombre más largo de la historia? Este le pertenece a una banda de rock británico.

El récord le corresponde a su lanzamiento de 2008, protagonizado por géneros como el funk y el rock, y canciones destacadas.

El nombre del álbum

Aun así, lo más llamativo de este disco es su nombre, el cual cuenta con 156 palabras. Este álbum lleva el nombre de:

‘The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or from Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother’s Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don’t Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to ‘Guard’ Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It’s Over, Then It’s Done, and the Boy Bands Have Won‘.

Usualmente es reconocido como ‘The Boy Bands Have Won’, pero su nombre completo resalta dentro de la historia como el más largo.

En este largo párrafo, Chumbawamba hace una importante crítica a la industria musical, y a las ‘boy bands’.

Sin lugar a dudas, este es uno de los hechos más destacados en la historia del rock, en un lanzamiento que guarda una historia brillante para los libros de los récords.