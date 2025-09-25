Un disco de Twenty One Pilots se convirtió en el más vendido de rock de los últimos 6 años

El dúo estadounidense Twenty One Pilots, formado por Tyler Joseph y Josh Dun en Columbus, Ohio, lleva más de una década construyendo un camino sólido dentro del rock y la música alternativa.

Con un estilo que mezcla géneros como rock, rap y pop, el grupo se hizo conocido mundialmente gracias a discos como Blurryface (2015) y Trench (2018), además de éxitos que marcaron a toda una generación como “Stressed Out” o “Heathens”.

Más allá de sus cifras en ventas y reproducciones, el dúo se ha destacado por una propuesta creativa distinta, con letras cargadas de mensajes personales y una estética diferente a lo convencional.

Esta semana, la banda volvió a demostrar su impacto en la industria al debutar en el puesto número 1 del ranking Billboard 200 con su nuevo álbum de estudio, logrando un hito que confirma su relevancia y vigencia en la música actual.

El álbum de rock más vendido de los últimos seis años

El nuevo disco, titulado Breach, consiguió 200 mil unidades equivalentes en Estados Unidos, de las cuales 169 mil corresponden a ventas tradicionales. Con estas cifras, se convierte en el álbum de rock con mayor nivel de ventas en los últimos seis años y marca la semana más exitosa de la banda desde sus inicios.

Uno de los factores que impulsó este desempeño fue la estrategia de lanzar el álbum en 15 ediciones distintas en vinilo, lo que atrajo a coleccionistas y seguidores fieles del dúo. Gracias a esta táctica, las ventas físicas tuvieron un papel clave en el resultado.

Con este éxito, Breach se convierte en el segundo trabajo de Twenty One Pilots en llegar al número 1 del Billboard 200 y supera marcas que no se alcanzaban en el rock desde 2019, cuando Tool obtuvo cifras similares con Fear Inoculum.