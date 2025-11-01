Estas son las tres canciones de metal más pesadas según la IA; podrían causarle ansiedad

El metal es uno de los géneros que tiene una gran acogida en todo el mundo, por lo que cientos de personas han escrito escuchando estos ritmos que sin duda logran captar la atención de varios fans. Sin embargo, a lo largo de la historia se han dado a conocer algunos sencillos que causaron muchos sentimientos encontrados en los usuarios, al punto que algunos afirman haber experimentado algo de ansiedad.

Por eso, con ayuda de la inteligencia artificial, se dieron a conocer cuáles son esas canciones de metal que en algunas ocasiones logró causar episodios de ansiedad en algunas personas. Incluso, a la hora de buscar información sobre estos éxitos, sale un aviso de advertencia en donde informan que se debe tener precaución a la hora de escuchar estos éxitos, en caso de que usted tenga algún problema de salud mental.

Las tres canciones de metal que le podrían causar ansiedad según la IA

“Freezing Moon” – Mayhem: El ritmo de estas canciones en varias oportunidades ha sido relacionado con algunos sentimientos de ansiedad. Por lo que los sonidos de la batería suelen ser un poco fuertes, relacionados con otros momentos que pueden ser un poco “agresivos” para algunas personas.

Sumado a esto, a lo largo de los años esta banda se ha caracterizado por las letras de sus canciones, en donde hablan en varias oportunidades sobre depresión y ansiedad, algo que no suele ayudar mucho a que este sentimiento de temor baje.

Pero esto no es así en todos los casos, por lo que todas las personas pueden tener una percepción diferente de estos sencillos y disfrutar, a su manera, de las canciones.

“Hammer Smashed Face” – Cannibal Corpse (EE. UU.): La velocidad del ritmo y la sensación de pesadez suelen ser un punto en contra sobre esta canción. Por lo que hay quienes dicen que suele ser un poco brusca, al punto que puede generar sentimientos de desesperación, ansiedad y un poco de agresividad.

“Doom over the World” – Evoken (EE. UU.): Es una de las canciones de Metal que muchos consideran de las más pesadas. En varias oportunidades, se caracteriza por tener unos tonos que podrían no gustar del todo a los usuarios y hacer que se sientan un poco agresivos.

Hay quienes la relacionan con desesperanza, desilusión, tristeza, entre otros sentimientos negativos que suelen no caer tan bien entre los oyentes.