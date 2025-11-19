Depredador: Orden cronológico para ver las películas y entender ‘Predator: Badlands’

Pedrator es una de las películas más populares a lo largo de la historia de producciones de ciencia ficción, por lo que logró consolidarse como una de las más exitosas no solo de la pantalla grande, sino de todo lo relacionado con la industria de los videojuegos. La primera cinta se estrenó en 1987 por Universal Pictures y desde entonces, los expertos consideraron que se trataba de todo un éxito.

En los últimos días, se dio el estreno oficial de ‘Predator: Tierras salvajes’, por lo que de inmediato, cientos de personas se emocionaron con esta historia que, sin duda, les recordó varios detalles del origen de la cinta. Desde entonces, se convirtió en una de las más taquilleras del momento, logrando consolidarse a nivel nacional e internacional.

Leer más:Un clásico: vuelve ‘Depredador’ y vean el elenco de la película

Sin embargo, si quieres entender mejor esta cinta, te damos a conocer cuál es el orden correcto para que puedas entender toda la cinta. Ten en cuenta que son varias películas, pero el orden de lanzamiento, no va de la mano con el de la historia.

Orden cronológico para entender ‘Depredador: Tierras Salvajes’

Para comenzar, debe tener en cuenta que en total son nueve películas y hay dos formas de verlas, el primer orden de estreno de cada una o el segundo es por la trama que presenta cada una de las películas de esta historia.

En este caso, se va a poder dar cuenta de que no va una detrás de la otra según su lanzamiento, sino que hay algunos cambios que debería tener en cuenta. Es decir, los avances tecnológicos y la trama que presentan en cada una, hacen que el orden cronológico, no sea el mejor para entender la película.

Seguir leyendo: ‘Depredador’ dedica una sangrienta navidad desmembrando a todo el mundo

‘Predator: Killer of Killers’ del 2025 ‘Predator: La presa’ (2022) ‘Depredador’ (1987) ‘Depredador’ 2 (1990) ‘Alien vs. Predator’ (2004) ‘Alien vs. Predator 2’ (2007) ‘Predator’ (2018) ‘Predators’ (2010) ‘Predator: Badlands’ (2025)

Pero si lo que quiere es ver la evolución de cada uno de los personajes y todo lo que le agregan año tras año en su lanzamiento. Por lo que puede ver en la parte superior el año en el que llegó a las salas de cine cada una de las cintas.