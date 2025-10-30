En qué orden ver las películas de Michael Myers este fin de semana de Halloween

Entre las películas más destacadas y populares de esta temporada de Halloween, Michael Myers se consolida como uno de los grandes protagonistas del “mes del horror”, que está a pocos días de celebrarse. El icónico asesino enmascarado de Haddonfield ha dejado una huella imborrable en el cine de terror, con una extensa saga que retrata, con frialdad y sigilo, sus brutales crímenes y la obsesión que lo conecta con sus víctimas.

La franquicia Halloween se ha posicionado como una de las más influyentes del género, logrando un equilibrio perfecto entre la esencia clásica del terror de los 70 y las nuevas generaciones de espectadores. Cada entrega amplía el mito de Myers, manteniendo viva la tensión y el miedo que lo convirtieron en una leyenda del cine.

Orden de la saga de Michael Myers:

Halloween 1978 – Prime Video, Apple Tv

Este es el punto de partida de la saga, cuando Michael Myers escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su pueblo natal para sembrar terror en la noche de Halloween que es el momento perfecto para él en el que atenta contra sus victimas. En esa noche, aterrorizó a Lauri Strode.

Halloween 2018 – Prime Video, Apple Tv

Cuarenta años después de la masacre en Haddonfield, Michael Myers escapa de su confinamiento y desata una nueva ola de terror. Laurie Strode, marcada por el trauma de aquella noche, ha pasado toda su vida preparándose para enfrentarlo. Cuando el asesino regresa, la esperada confrontación entre ambos finalmente comienza.

Halloween Kills – Prime Video, Apple Tv y HBO+

Tras sobrevivir al incendio provocado por Laurie Strode, Michael Myers desata una brutal ola de violencia en Haddonfield. El miedo se transforma en furia colectiva, y los habitantes del pueblo, cansados de vivir bajo su sombra, deciden unirse para ponerle fin de una vez por todas, desatando una implacable cacería masiva que convierte la noche en un verdadero infierno.

Halloween Ends – Prime Video, Apple Tv

Cuatro años después de los trágicos sucesos en Haddonfield, Laurie Strode intenta reconstruir su vida y dejar atrás el terror que marcó su pasado. Sin embargo, la calma no es para siempre cuando Michael Myers regresa para un último enfrentamiento, decidido a sellar su historia con sangre y poner fin, de una vez por todas, a la batalla entre ambos.

Escrito por: Stefania Torres