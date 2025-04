Estas son las 10 mejores canciones de la historia para James Hetfield de Metallica

James Hetfield es uno de los nombres más influyentes en la historia del heavy metal. Como vocalista y guitarrista rítmico de Metallica, ha sido pieza clave en la creación de algunos de los álbumes más importantes del género, como Master of Puppets (1986), Ride the Lightning (1984) y The Black Album (1991).

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Hetfield no solo ha dejado una marca imborrable en la música, sino que también ha sido una fuente de inspiración para generaciones de músicos y fanáticos del rock y el metal.

Desde sus inicios en la década de 1980, Hetfield y Metallica revolucionaron el mundo del metal con un sonido agresivo y complejas composiciones. Su estilo vocal y su técnica en la guitarra han sido fundamentales para la evolución del género.

Con un profundo conocimiento del rock y una colección envidiable de discos, Hetfield es considerado como una autoridad cuando se trata de hablar sobre las mejores canciones de la historia. En una entrevista con Blabbermouth en 2004, el músico compartió su selección personal de las diez mejores canciones de todos los tiempos.

Las 10 mejores canciones de la historia según James Hetfield

La lista de Hetfield está dominada por leyendas del rock y el heavy metal, reflejando la gran influencia que estos artistas han tenido en su propio estilo musical. Desde los riffs contundentes de Black Sabbath hasta la sofisticación melódica de The Beach Boys, su selección abarca distintas facetas del rock, evidenciando su amplio conocimiento y aprecio por la historia de la música.

Hetfield elaboró una lista compuesta exclusivamente por clásicos, demostrando la influencia que estos temas y artistas han tenido en su vida y en la música de Metallica. Estas son sus canciones favoritas: