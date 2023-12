Inteligencia artificial puso a James Hetfield a cantar ‘Toxicity’: resultado increíble

Archivado en: • •

La inteligencia artificial sigue haciendo de las suyas y a lo largo de estos mese ha venido haciendo covers que nunca pensamos escuchar de algunos artistas. Justamente, en redes se volvió tendencia una de James Hetfield de Metallica, interpretando una canción de System of a Down.

Desde hace unas semanas, nos hemos dado cuenta de que, la inteligencia artificial hace todo tipo de cosas que siguen sorprendiendo a las personas. En redes sociales se han viralizado varios videos en los que muestran a diferentes personas que ya fallecieron interpretando canciones de bandas vigentes.

En este se puede ver que la inteligencia artificial hizo una versión de James Hetfield interpretando una canción de System of a Down. Cosa que no hemos visto en la vida real y que es poco probable que se presente.

¿Cuál es el cover?

En el video que compartió un usuario identificado como @loscoversdelcomandnte, se puede ver cómo en ‘Toxicity’, que es probablemente una de las canciones más conocidas de la banda, se reemplaza la voz de Serj Tankian por la de James Hetfield.

Este cover de la inteligencia artificial ha causado todo tipo de comentarios y muchos usuarios aseguraron que está muy bien hecho. Dentro de lo que dijo la gente, se puede ver que comentaron que era un gran resultado porque la voz de James se puede acoplar bien a cualquier canción de metal.

Además, muchos usuarios aseguraron que ese cover había sido música para los oídos de varias personas. Inclusive, le pidieron al dueño de la cuenta que hiciera más de este tipo de videos en los que James Hetfield interprete canciones de otras bandas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chisme Fresco (@chismefrescodefamosos)

Una de las canciones más reconocidas de Coldplay es ‘Fix You’, que siempre remueve las fibras de las personas que la escuchan. Se trata de un tema que produce mucha melancolía y en la voz de Freddie es aún mayor el sentimiento que genera.

La inteligencia artificial se puso en la tarea de generar una versión de Freddie interpretando ‘Fix You’ y muchos usuarios aseguraron que es algo que no sabían, pero necesitaban. En el video, se escucha a Freddie cantando una de las partes más emotivas de la canción.

Fix You en la voz de Freddie Mercury es tan 🤯 Las IA nos están cumpliendo los sueños 🫶🏾 pic.twitter.com/9saSs9w4EF — Abilio (@MrAbilio) July 11, 2023