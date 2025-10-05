Este es el posible setlist de Guns N’ Roses para su concierto en Bogotá

Después de mucha incertidumbre, finalmente todo está dispuesto para que Guns N’ Roses haga vibrar a Bogotá con su concierto este martes, 7 de octubre, en el Vive Claro Distrito Cultural. Recordemos que el evento estaba en entredicho debido a los permisos y la autorización que se debía dar desde el Distrito. Finalmente, a través de una resolución, la Secretaría de Gobierno autorizó el concierto de la banda norteamericana que regresa a la capital después de 3 años, cuando se presentó durante dos fechas consecutivas en el estadio El Campín.

Guns N’ Roses no solo se presentará en Bogotá, también lo hará en la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Después de 9 años regresa al estadio Atanasio Girardot para deleitar al público paisa con su gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’. Este concierto se llevará a cabo el sábado 11 de octubre y desde ya el público espera con ansias a Axl Rose, Slash, Duff McKagan y el resto de los integrantes que, una vez más, demostrarán por qué el hard rock continúa más vigente que nunca.

Precios y localidades disponibles

De acuerdo con el organizador, los precios de la boletería oscilan entre los 240 mil pesos para la localidad preferencial, hasta el $1.2 millones para la localidad PIT. Para las localidades VIP y preferencial solo pueden acceder mayores de 18 años. En gradería sí se permitirá el ingreso de menores a partir de los 12 años acompañados con un adulto responsable. Para comprar la boleta, solo debe ingresar a https://www.ticketmaster.co/event/guns-n-roses-bogota y seguir las instrucciones.

La banda telonera del show será 1.280 almas y la apertura de puertas será a las 5 de la tarde. Se espera que el show central inicie hacia las 9 de la noche. Se recomienda a los asistentes que utilicen transporte público, que lleguen con tiempo y que sigan las instrucciones del personal logístico.

Posible setlist de Guns N’ Roses en Bogotá

Welcome To The Jungle

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Bad Obsession

Out Ta Get Me

Suther (Cover)

Absurd

Live and Let Die

Double Talkin’Jive

You Could Be Mine

Knockin’ On Heaven’s Door

Hard Skool

Yesterdays

Rocket Queen

Better

Coma

Attitude

Its So Easy

Civil War

Sweet Child O’Mine

November Rain

Patience

This I Love

Down on the Farm

Estranged

Nighttrain

Paradise City