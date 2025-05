Esta es la voz que Rod Stewart considera una de las mejores que ha escuchado en su vida

Hay voces que nacen para quedarse y en definitiva, la de Rod Stewart es una de ellas. Desde los años 70, este británico de pelo rebelde y garganta de lija se convirtió en una de las figuras más reconocidas del rock y el pop internacional. Con éxitos como ‘Maggie May‘, ‘Da Ya Think I’m Sexy?’ o ‘I Don’t Want to Talk About It‘, supo combinar lo salvaje del rock con la sensibilidad del soul como pocos artistas lo han logrado.

Su carrera lo llevó a liderar bandas icónicas como The Jeff Beck Group y The Faces, para después consolidarse como solista. Su estilo único, su actitud desenfadada y esa voz rasgada que parece hecha de whisky y desamor lo convirtieron en una leyenda viva.

No por nada entró dos veces al Salón de la Fama del Rock and Roll: una por su trabajo en grupo y otra como solista. Pero más allá del glamour, Rod siempre ha sido un fan de la música de verdad. De esa que te estruja el pecho.

¿Quién tiene la mejor voz para Rod Stewart?

Aunque ha compartido escenario y playlist con gigantes como Freddie Mercury, Tina Turner o Elton John, hay una voz que, para él, está por encima de todas: la de Percy Sledge. Así lo dijo sin rodeos en 2005, cuando tuvo el honor de presentarlo en su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

“No puedo imaginar nada más que decir sobre el brillante Percy Sledge”, dijo Stewart frente a una audiencia llena de leyendas. Y remató con una frase que dice todo: “When A Man Loves A Woman es una de las mejores interpretaciones (vocales) que he escuchado y estoy seguro de que para ustedes también”.

Percy Sledge, con ese único éxito que rompió corazones en los 60, dejó una huella imborrable. Y no solo en el público: también en artistas como Rod, que se inspiraron en su estilo para darle una vuelta emocional a su propia música. Incluso James Brown dijo que Stewart era “el mejor cantante de soul blanco del mundo”. Rod, con humildad, respondió: “Me sentí muy halagado”.

Así, queda claro que hasta las leyendas tienen ídolos. Y para Rod Stewart, la voz de Percy Sledge sigue siendo insuperable.