En el DÍA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN revelamos las 8 series de TV más exitosas de todos los tiempos

La TV ha acumulado una cantidad enorme de series éxitosas que han encantado a los espectadores. Actores, tramas y personajes han quedado para la historia, gracias a producciones históricas y legendarias.

Muchos de estos elementos son recordados de manera inmortal diariamente, pero otros destacan en fechas especiales, como lo es el próximo 21 de noviembre, el día mundial de la televisión.

Por ello, para aprovechar esta ocasión imperdible, les hablaremos sobre las 8 series de televisión más exitosas de todos los tiempos.

El top 5 de series de TV más exitosas

Sin lugar a dudas, todo amante a la televisión tiene una serie que ha marcado su infancia o adolescencia de manera notable.

Esto ha hecho que varios programas de televisión tengan un legado dentro de la industria, y en la vida de los seres humanos.

Aun así, algunas destacan por encima de las otras, y hasta llegan a romper récords históricos en el seguimiento de sus fanáticos. Por ello, aquí les hablaremos sobre las 8 series de televisión más exitosas.

En el primer puesto destaca ‘MAS*H’, si bien esta serie no es tan popular, es considerada una de las producciones pioneras en la televisión, y de hecho, tiene el récord al episodio final más visto en los Estados Unidos.

Esta serie fue lanzada entre 1972 y 1983, y contó con un total de 256 episodios, donde brillaron grandes actores.

El segundo lugar es para ‘Los Soprano’, una serie de drama criminal que marcó a miles de fans entre 1999 y 2007. Para muchos, esta entrega comenzó una nueva era para la televisión.

El tercer puesto le pertenece a ‘Breaking Bad’. Esta producción de temática criminal ha contado con un éxito masivo y fenomenal, por lo que destaca con su guión y su nivel de calidad.

Su salida se dio en 2008, pero incluso en la actualidad sigue siendo mencionada como una de las mejores producciones de la historia de la televisión.

En el cuarto puesto resalta ‘Juego de Tronos’. Esta serie cuenta con una fanaticada reconocida, y para muchos es el mayor fenómeno de la televisión de la era moderna.

El top 5 es cerrado por una serie de comedia que ha marcado a varias generaciones. Se trata de ‘Los Simpson’, la familia amarilla que ha enamorado a jovenes y adultos, incluso en la actualidad con sus nuevas temporadas.

3 producciones más para cerrar la lista

Sin lugar a dudas, las 5 series ya mencionadas cuentan con un éxito brillante. Pero tampoco disminuye el gran legado de las 3 restantes para cerrar las lista de 8 más exitosas.

De hecho, la siguiente en el ranking es una de las más apoyadas en el mundo de las ‘sitcom’ como lo es ‘Friends’. Esta serie ha encantado a miles de fanáticos y es considerada por muchos como la mejor producción de su categoría.

En el penúltimo lugar resalta otra ‘sitcom’ como lo es ‘Seinfeld’. Dicha producción enamoró a todos los amantes de la comedia entre 1989 hasta 1998, al punto de llegar a redefinirla.

Finalmente la encargada de cerrar este top es, nada más y nada menos que, ‘The Wire’, una serie de drama policial que tuvo una aprobación notable para la crítica.

Sin dudas, cada una de estas series de TV son una parte legendaria para la historia del entretenimiento, y así lo demuestran sus fanáticos, y las cifras de ‘rating’ a nivel mundial.