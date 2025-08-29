Así luce hoy Kelly McGillis, la actriz que interpretó a Charlie en ‘Top Gun’: tiene 68 años

Charlie de ‘Top Gun’ es uno de los personajes más icónicos y destacados en la historia del cine. Esta mujer se ganó el cariño de los fanáticos, no solo por su papel en la trama, sino también por la belleza de la actriz que la encarnó.

La intérprete de Charlotte Blackwood, como también se le conoce a este personaje fue Kelly McGillis. Esta fue una de las actrices más reconocidos del cine en las últimas décadas.

Sin embargo, en caso de que le haya perdido la pista, aquí le mostramos como luce esta interprete en la actualidad.

Así luce hoy Kelly McGillis, actriz de ‘Charlie’ de Top Gun

Para nadie es un secreto que Top Gun es una de las películas más exitosas en la historia del cine. Este ‘film’ encantó al género de acción, durante gran parte de la década de los ’80’s.

Con Tom Cruise como protagonista, esta película encantó a la crítica, y también a los amantes de las producciones alrededor del mundo.

Parte de los que encantó al público en esta película fue la acción presentada en ella, pero también el romance entre Maverick y Charlie, protagonizados por Cruise y McGillis.

Para nadie es un secreto que Tom Cruise logró una carrera brillante en el cine, pero McGillis también se quedó atrás.

Esta mujer ya llegaba a ‘Top Gun’ con éxito en películas de la talla de ‘Witness’ y ‘Dulce venganza’. Pero, también logró mantener éxito hasta 2017, con producciones como ‘Stake Land’ o ‘The Innkeepers’.

Por su parte, en lo que se refiere a su vida personal, McGillis ha sido vista con 3 parejas en el mundo del espectáculo. Alguno de ellos son Boyd Black, Fred Tillman, y Melanie Leis, esta última luego de revelar su homosexualidad a finales de la década de los 2000.

Luego de esto, y tras su retiro del cine hace varios años, McGillis vivió lejos de la opinión pública, lo que causó que muchos desconocieran su apariencia actual, pero aquí se la recordamos.

Actualmente la actriz no tiene redes sociales. Sin embargo, el cariño y gran recuerdo de su público es destacado, gracias a su talento inolvidable en el cine, y en producciones que son inolvidables para la industria de la gran pantalla.