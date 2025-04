Esta es la canción que AC/DC ha tocado más veces en vivo; no es ‘Highway to Hell’

Desde su formación en 1973, AC/DC se ha consolidado como una de las bandas más importantes del rock y de la música en general. La banda australiana, liderada por los hermanos George, Malcolm y Angus Young, ha trascendido generaciones gracias a un sonido inconfundible que mezcla el hard rock con el blues.

Con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y una trayectoria ininterrumpida de más de cinco décadas, AC/DC no solo ha dejado su huella en la industria musical, sino que ha cimentado su lugar en la escena rockera.

A lo largo de su extensa trayectoria, AC/DC ha realizado más de 2.000 conciertos en todo el mundo, desde pequeños bares en Australia hasta estadios repletos en Europa, América y Asia. Cada show de la banda australiana ha sido histórico, pues en estos reflejan su alto nivel musical y gran espectacularidad.

A pesar de contar con una discografía extensa y plagada de éxitos, desde High Voltage hasta Power Up, no todas sus canciones han tenido la misma presencia en sus conciertos. Algunas piezas se volvieron indispensables en sus shows, mientras que otras apenas sonaron una vez. Pero entre todas ellas, hay una que destaca como la más interpretada por la banda en directo.

La canción más tocada por AC/DC en vivo

Aunque parezca increíble dada la cantidad de clásicos que han producido, ‘The Jack’ es la canción que AC/DC ha tocado más veces en vivo durante los conciertos. Este tema supera las 1750 interpretaciones a lo largo de su historia, desde 1975, año en el que fue lanzada.

Con su cadencia de blues y letra cargada de doble sentido sobre enfermedades de transmisión sexual, esta canción se convirtió en una de favoritas a la hora de las presentaciones en vivo de la banda.

A ‘The Jack’ le siguen muy de cerca otros himnos como “Whole Lotta Rosie”, “T.N.T.” y “Let There Be Rock”, todos con más de 1.500 presentaciones en vivo. Clásicos inmortales como “Highway to Hell”, “Hells Bells” y “Back in Black” también han dejado huella sobre los escenarios, con entre 1.300 y 1.400 interpretaciones.

Más abajo en la lista, aunque igual de imprescindibles, se encuentran piezas como “You Shook Me All Night Long” y “For Those About to Rock (We Salute You)”, con poco menos de 1.200 ejecuciones. Incluso himnos más recientes como “Thunderstruck”, a pesar de su popularidad, han sonado «solo» unas 739 veces en directo, una cifra menor debido a su relativamente tardía aparición en 1990.