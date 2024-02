¿Cuál es su favorita? Estas son las canciones más tocadas en vivo de AC/DC

Luego de ocho años sin salir de gira, la banda australiana AC/DC emocionó a sus fanáticos al anunciar las fechas y las ciudades que visitará con su gira ‘Power Up’, si bien por el momento las fechas son únicamente en Europa, sus fanáticos en Norteamérica y Suramérica siguen ilusionados con la posibilidad de que se anuncien nuevas fechas para sus países.

Aunque muchos guardan la esperanza de que anuncien más fechas, otros fanáticos ya buscan la manera de verlos, ya se conocieron los precios de las entradas para algunos de sus conciertos, como el de España, y muchos ya hacen cuenta de cuánto dinero costaría ir a verlos en Europa.

Si usted es uno de esos fanáticos que haría lo que fuera por ver a su banda favorita, en este caso AC/DC, le contamos cuáles son las canciones más tocadas por la agrupación en sus conciertos en vivo, y que seguramente harán parte del setlist de los 21 conciertos que componen esta gira.

Canciones más tocadas por AC/DC

La banda cuenta con 20 álbumes de estudio, el primero ‘High Voltage’, publicado en 1975, y el último ‘Power Up’, lanzado en 2020. Su amplia discografía hace que tengan más de 100 canciones, un amplio repertorio para sus conciertos, sin embargo, hay 10 canciones de toda su discografía que son las más tocadas en vivo, según información de la página setlist.fm.

10. You Shook Me All Night Long

Esta canción hace parte del álbum ‘Back in Black’, lanzado en 1980 y la banda la ha tocado más de 1100 veces en vivo.

9. Shoot To Thrill

También hace parte del álbum ‘Back in Black’, y aunque puede resultar un poco menos conocida que la anterior, ha sido tocada más veces en el escenario, con cerca de 1175 veces.

8. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Como su nombre lo indica hacen parte de su tercer álbum de estudio Dirty Deeds Done Dirt Cheap, estrenado en 1976, y le gana la octava posición a ‘Shoot To Thrill’ por una vez, pues ha sido interpretada 1176 veces.

7. Hells Bells

Es la tercera canción de la lista que hace parte de su álbum ‘Back in Black’, y se dice que inspiró a Metallica en su canción ‘From The Whom The Bell Tolls’. Ha sido interpretada 1260 veces en vivo.



6. Back in Black

Esta canción lleva el nombre del álbum, el cual es el segundo más vendido de la historia con más de 40 millones de copias vendidas y superado únicamente por Thriller de Michael Jackson.

5. Highway to Hell

Era imposible que este clásico no apareciera en la lista, hace parte de su sexto disco de estudio que lleva el mismo nombre, estrenado en 1979. Es quizá una de sus canciones más conocidas, por lo que siempre suele ser interpretada durante sus conciertos.

4. Let There Be Rock

Es otro de los clásicos de la banda, y hace parte de su cuarto álbum de estudio, que lleva el mismo nombre, y que fue estrenado en 1977. De acuerdo con el listado, la han interpretado más de 1500 veces en vivo.

3. T.N.T.

También es uno de los clásicos de la banda, que nació en su segundo álbum lanzado en 1975. La banda la ha interpretado más de 1500 veces.

2. Whole Lotta Rosie

Pertenece a su cuarto álbum Let There Be Rock y se ha convertido en una de las más míticas de la banda. Durante sus años de carrera, la banda la ha interpretado más de 1.600 veces.

1. The Jack

Este primer lugar puede sorprender a muchos, hace parte de su disco T.N.T. y la banda australiana la ha interpretado un total de 1975 veces.

