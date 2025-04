El álbum que definió la carrera de AC/DC, según el legendario Angus Young

AC/DC es indudablemente, una de las bandas más enormes en la historia de la música. Esta agrupación ha llegado a acumular una amplia cantidad de fanáticos en todo el mundo gracias a su energía.

Año tras año, esta banda aumenta su trayectoria, y también demuestra que es capaz de acumular cantidades inmensas de fans en todo el mundo.

A pesar de la gran cantidad de sus lanzamientos, en este caso, les hablaremos sobre un disco que, según uno de sus miembros, definió la carrera de la banda.

El álbum que marcó la carrera de AC/DC

A lo largo de la carrera AC/DC ha conseguido una cantidad inmensa de éxitos, y de cambios en su trayectoria como banda musical.

Cada fan posee una época favorita en la trayectoria de la banda, e incluso, varios miembros que han pasado por la agrupación han llegado a admitir la suya.

Un ejemplo de esto es Malcolm Young, quien aseguró que su álbum favorito de AC/DC es el ‘If You Want Blood You’ve Got It’.

Sin embargo, su hermano Angus, también reveló hace algún tiempo que hay un disco en particular que llegó a marcar la carrera de AC/DC como banda.

Esta agrupación marcó desde sus inicios su estilo, como una de las bandas con mayor energía en la escena del rock.

Para aquel momento, AC/DC tuvo sus comienzos con ciertos shows y grabaciones musicales, pero, su sonido musical no estaba netamente definido.

Young aclaró que según su criterio, el disco que marcó la carrera de AC/DC fue justamente su primer lanzamiento, el ‘High Voltage’.

Este álbum según Young los ayudó a definir de manera certera el sonido que querían para la banda en su trayectoria.

El ‘High Voltage’ fue lanzado en 1976 y presentó una gran variedad de éxitos, los cuales encantaron a los fanáticos de la banda.

Contó con 9 canciones, entre las cuales destacó el último, el cual le brindó su nombre al álbum.

Del mismo modo, también hubo canciones destacadas para la historia musical, como fue el caso de ‘T.N.T.’ otro de los éxitos más legendarios de AC/DC.

Lo demás fue historia pura del rock. Este álbum quedó marcado como un éxito inmenso, y del mismo modo, AC/DC se convirtió en una banda que llegó a lo más alto de la escena musical.