¿Mejor que ‘The Trooper’? Esta sería la canción más pesada de la discografía de Iron Maiden

Iron Maiden es una de las bandas más brillantes en la historia del heavy metal. Los de Steve Harris han enamorado a miles de personas gracias a una potencia inolvidable, y una trayectoria totalmente destacada.

Ya sea con Paul Di’Anno, con Blaze Bayley o con Bruce Dickinson, esta agrupación ha acumulado una cantidad enorme de éxitos geniales.

Sin embargo, en este caso resaltaremos una sola canción, como la que sería la composición más pesada en la historia de Iron Maiden.

¿Cuál es la canción más pesada de Iron Maiden?

Particularmente, Iron Maiden es una de las bandas con mayor capacidad de destacar en la industria. Ya sea por su estética, o por su sonido potente, esta agrupación resalta en el heavy metal.

La banda de Steve Harris ha sido capaz de estremecer escenarios y estudios, gracias a la potencia de sus riffs, solos, y por supuesto, la voz de Bruce Dickinson.

Esto ha llevado a que muchas de sus canciones tomen una popularidad notable a nivel mundial, como es el caso de ‘The Trooper’ o ‘Run To The Hills’.

Sin embargo, esta agrupación posee otras canciones con un sonido más oscuro y un ritmo más estridente propio del heavy metal.

Por ello, en caso de que haya escuchado poco de estos artistas, pero desee una carta de presentación más estremecedora por parte de la banda, hay una canción que puede ser de su agrado.

Se trata de ‘Montségur’, una composición de 2003, que formó parte del álbum ‘Dance of Death’ de la banda.

Esta canción es una de las más destacadas del arsenal de canciones de Iron Maiden. Si bien esta no es de las composiciones más reconocidas, su riff y agresividad sonora la hacen inolvidable.

De acuerdo con la IA, este es el éxito más potente de esta agrupación, por encima de canciones famosas como ‘The Trooper’ o ‘Hallowed Be Thy Name’.

Alguna alternativa

De forma destacada, ‘Montségur’ es capaz de brindar un atractivo notable. Sin embargo, también se pueden mencionar otras opciones en las que Iron Maiden demostró gran potencia.

La primera de ellas se trata de ‘Paschendale’, también presente en ‘Dance of Death’.

Mientras que la segunda alternativa es ‘Brighter Than a Thousand Suns’.

Sin dudas estas 3 canciones son de las más pesadas en toda la discografía de Iron Maiden.