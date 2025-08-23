Medio especializado reveló cuáles son los 3 mejores discos de Iron Maiden

Iron Maiden es una de las bandas más influyentes del heavy metal. Formada en Londres en 1975, ha dejado una huella imborrable en la música gracias a su sonido potente, sus letras inspiradas en la historia, la literatura y la fantasía, y la voz característica de Bruce Dickinson.

Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, el grupo se ha ganado un lugar en la cima del género y sigue sumando fanáticos generación tras generación.

El grupo no solo ha definido un estilo propio dentro del metal, sino que también ha sabido mantenerse vigente en la industria musical durante décadas. Su capacidad para innovar sin perder su esencia, junto con sus giras mundiales de gran producción, han hecho que sus conciertos sean considerados experiencias únicas para los seguidores.

A lo largo de su carrera, Iron Maiden ha lanzado más de una docena de álbumes de estudio, muchos de ellos considerados esenciales para cualquier amante del metal. Temas como Run to the Hills, The Trooper o Fear of the Dark forman parte de la cultura popular y de sus presentaciones en vivo, que se caracterizan por una puesta en escena imponente y una energía arrolladora.

Los 3 mejores tres discos de Iron Maiden

El medio argentino Indie Hoy publicó recientemente un ranking con los que considera los tres mejores álbumes de Iron Maiden. Según la lista, estas producciones representan momentos clave en la evolución creativa y comercial de la banda.

3.Piece of Mind (1983)

Este disco marcó un paso importante para el grupo con la incorporación del baterista Nicko McBrain. Alcanzó altas posiciones en las listas del Reino Unido y Estados Unidos, logrando certificaciones de platino en varios países. Canciones como The Trooper, Where Eagles Dare y Flight of Icarus se convirtieron en clásicos inmediatos.

2. Powerslave (1984)

Con una estética y temática inspirada en el Antiguo Egipto, Powerslave es uno de los trabajos más ambiciosos de la banda. Incluye temas como Aces High, 2 Minutes to Midnight y Rime of the Ancient Mariner, y fue respaldado por una de las giras más grandes y recordadas de su carrera, la World Slavery Tour.

1. The Number of the Beast (1982)

Considerado el álbum más icónico de Iron Maiden, fue el primero con Bruce Dickinson como vocalista y el que llevó al grupo al número uno en el Reino Unido. Contiene himnos como Run to the Hills y la canción que le da nombre, consolidando su lugar en la historia del metal.