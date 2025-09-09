Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: reviva el minuto a minuto aquí
La Selección Colombia visitará a la ‘Vinotinto’ en Maturín para cumplir con la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026
La Selección Colombia se jugó este martes su último partido como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad, la Tricolor visitó a la selección de Venezuela en Maturín para disputar la fecha 18 del torneo internacional.
Después de sellar su clasificación al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Colombia viajó a Venezuela para disputar el último partido de las Eliminatorias.
Aunque Colombia ya tiene su boleto asegurado para la cita orbital, el partido contra Venezuela fue clave para quedarse con los tres puntos y subir en la tabla de clasificación. Por su parte, Venezuela se jugó la oportunidad de quedar en zona de repechaje.
Tras la última fecha, Colombia se quedó con 28 puntos y subió a la tercera posición de la tabla de clasificación. Por otro lado, Venezuela perdió la oportunidad de disputar el repechaje, luego de que Bolivia le ganara a Brasil por la mínima diferencia, ubicándose así en la séptima casilla.
MIN 90 FINALIZA EL PARTIDO ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 6 🟡
MIN 86′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️
MIN 78′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 6 🟡
⚽️ GOAL | Jhon Córdoba makes it six.— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
🇻🇪 Venezuela 3-6 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/QTXAo7RUjm
MIN 77′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️
MIN 76′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 5 🟡
⚽️ GOAL | Salomón Rondón 76′— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
🇻🇪 Venezuela 3-5 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/N03xaUwXvJ
MIN 69′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️
MIN 69′ Cambios en Venezuela ⬆️⬇️
MIN 68′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️
MIN 67′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 5 🟡
⚽️ GOAL | Folarin Balogun scores for double lead.— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
MIN 63′ Cambios en Venezuela ⬆️⬇️
MIN 58′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 4 🟡
⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez hat-trick!— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
🇻🇪 Venezuela 2-4 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/yoORoM2Vex
MIN 50′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 3 🟡
⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez puts his team lead with this goal!— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
🇻🇪 Venezuela 2-3 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/9KGsQK4dvW
MIN 45′ INICIA EL SEGUNDO TIEMPO 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡
MIN 45’+4′ FINALIZA EL PRIMER TIEMPO. 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡
MIN 45′ Agregan 4 minutos más al partido
MIN 42′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡
⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez scores with Luis Diaz assist
🇻🇪 Venezuela 2-2 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/0MpZytnSKt
— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025
MIN 23′ Se revisa un posible penal
MIN 12′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 1 🟡
⚽️ GOAL | Quick answer by Josef Martínez
🇻🇪 Venezuela 2-1 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/PrbJlBTHN5
— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025
MIN 10′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 1 vs. COL 1 🟡
⚽️ GOAL | Yerry Mina equalizes score with super header
🇻🇪 Venezuela 1-1 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/4VQTtP6P4A
— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025
MIN 3′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 1 vs. COL 0 🟡
⚽️ GOAL | Telasco Segovia 3′ . What an atmosphere
🇻🇪 Venezuela 1-0 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/anDTczVwCH
— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025
MIN 1′ Arranca el partido ⚽
