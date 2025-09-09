La Selección Colombia se jugó este martes su último partido como parte de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta oportunidad, la Tricolor visitó a la selección de Venezuela en Maturín para disputar la fecha 18 del torneo internacional.

Después de sellar su clasificación al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, Colombia viajó a Venezuela para disputar el último partido de las Eliminatorias.

Aunque Colombia ya tiene su boleto asegurado para la cita orbital, el partido contra Venezuela fue clave para quedarse con los tres puntos y subir en la tabla de clasificación. Por su parte, Venezuela se jugó la oportunidad de quedar en zona de repechaje.

Tras la última fecha, Colombia se quedó con 28 puntos y subió a la tercera posición de la tabla de clasificación. Por otro lado, Venezuela perdió la oportunidad de disputar el repechaje, luego de que Bolivia le ganara a Brasil por la mínima diferencia, ubicándose así en la séptima casilla.

Minuto a minuto Colombia vs. Venezuela

MIN 90 FINALIZA EL PARTIDO ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 6 🟡

MIN 86′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

Entra Juan Portilla y sale Jefferson Lerma

MIN 78′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 6 🟡

Jhon Córdoba marcó el sexto gol tras un pase de Juan Fernando Quintero



⚽️ GOAL | Jhon Córdoba makes it six.



🇻🇪 Venezuela 3-6 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/QTXAo7RUjm — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 77′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

Entrs Jhon Arias y sale Kevin Castaño

MIN 76′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 3 vs. COL 5 🟡

⚽️ GOAL | Salomón Rondón 76′



🇻🇪 Venezuela 3-5 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/N03xaUwXvJ — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 69′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

Entra Jhon Córdoba y sale Luis Suárez

MIN 69′ Cambios en Venezuela ⬆️⬇️

Entra Jefferson Savarino y sale Josef Martínez

MIN 68′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

Entra Juan Fernando Quintero y sale James Rodríguez

MIN 67′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 5 🟡

¡Luis Suárez imparable! El samario marcó su cuarto gol del encuentro



⚽️ GOAL | Folarin Balogun scores for double lead.



🇺🇸 USA 2-0 Japan 🇯🇵pic.twitter.com/vROTaljLlv — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 63′ Cambios en Venezuela ⬆️⬇️

Entra Jhon Murillo y sale Eduard Bello

Entra Kevin Kelsy y sale Miguel Navarro

MIN 58′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 4 🟡

Luis Suárez marcó triplete tras un pase de Luis Díaz

⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez hat-trick!



🇻🇪 Venezuela 2-4 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/yoORoM2Vex — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 50′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 3 🟡

Luis Suárez marcó el tercer gol de Colombia y desempató el partido



⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez puts his team lead with this goal!



🇻🇪 Venezuela 2-3 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/9KGsQK4dvW — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 45′ INICIA EL SEGUNDO TIEMPO 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡

MIN 45’+4′ FINALIZA EL PRIMER TIEMPO. 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡

MIN 45′ Agregan 4 minutos más al partido

MIN 42′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 2 🟡

Luis Suárez empató el partido tras un pase de Luis Díaz



⚽️ GOAL | Luis Javier Suárez scores with Luis Diaz assist 🇻🇪 Venezuela 2-2 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/0MpZytnSKt — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2025

MIN 23′ Se revisa un posible penal

MIN 12′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 2 vs. COL 1 🟡

Josef Martínez desempató el encuentro y marcó el segundo tanto a favor de Venezuela



⚽️ GOAL | Quick answer by Josef Martínez 🇻🇪 Venezuela 2-1 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/PrbJlBTHN5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025

MIN 10′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Colombia! ⚽ 🔴VEN 1 vs. COL 1 🟡

Yerry Mina igualó el partido con un cabezazo



⚽️ GOAL | Yerry Mina equalizes score with super header 🇻🇪 Venezuela 1-1 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/4VQTtP6P4A — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025

MIN 3′ ¡GOOOOOOOOOOOL de Venezuela! ⚽ 🔴VEN 1 vs. COL 0 🟡

Telasco Segovia abrió el marcador para la ‘Vinotinto’ ⚽️ GOAL | Telasco Segovia 3′ . What an atmosphere 🇻🇪 Venezuela 1-0 Colombia 🇨🇴pic.twitter.com/anDTczVwCH — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 9, 2025

MIN 1′ Arranca el partido ⚽