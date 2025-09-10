¿Colombia subió? Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras última fecha

Este martes 9 de septiembre se disputó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, una jornada cargada de emociones y resultados que movieron la tabla de posiciones. La Selección Colombia cerró con broche de oro su participación en esta fase clasificatoria, firmando una histórica victoria 6-3 sobre Venezuela en Maturín.

Durante la jornada, que se jugó de forma simultánea, se enfrentaron Ecuador vs. Argentina (1-0), Chile vs. Uruguay (0-0), Bolivia vs. Brasil (1-0), Venezuela vs. Colombia (3-6) y Perú vs. Paraguay (0-1).

Aunque los seis cupos directos al Mundial 2026 ya estaban definidos desde la fecha anterior (Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay), esta última fecha fue decisiva para conocer al séptimo clasificado que disputará el repechaje intercontinental, una pelea que se definía entre Venezuela y Bolivia.

Finalmente, Bolivia sorprendió al vencer 1-0 a Brasil, resultado que le dio el séptimo lugar y el pase al repechaje intercontinental. Venezuela, con 18 puntos, quedó fuera de la pelea.

Colombia brilló en la última fecha de las Eliminatorias

El duelo en Maturín comenzó con un golpe temprano para Colombia, pues Venezuela se adelantó en el marcador al minuto 3. Aunque la Tricolor empató poco después, la Vinotinto volvió a ponerse en ventaja. Sin embargo, a pocos minutos de finalizar la primera mitad, Colombia encontró el 2-2 que devolvió la confianza al equipo.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron con todo y dominaron ampliamente. Luis Suárez fue la gran figura de la noche, marcando cuatro de los seis goles colombianos, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la Selección Colombia en anotar un póker en un partido oficial.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Aunque Colombia ya tenía asegurado su boleto al Mundial, la indiscutible victoria frente a Venezuela fue determinante para escalar posiciones gracias a la diferencia de goles. La Tricolor pasó de la quinta a la tercera casilla, igualando en puntos con Uruguay, Brasil y Paraguay (28), pero superándolos por la diferencia de goles.