El Conjuro: confirman serie basada en los casos paranormales reales de los Warren

El universo cinematográfico de El Conjuro continúa creciendo. Warner Bros. ha confirmado el desarrollo de una serie inspirada en el universo paranormal creado a partir de los casos reales investigados por Ed y Lorraine Warren. Esta noticia llega en un momento de gran éxito para la franquicia, impulsada por el sólido desempeño de El Conjuro: Últimos Ritos, la cuarta entrega de la saga principal.

Aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno ni la trama oficial, sí se sabe que la serie estará disponible en HBO Max. La producción estará a cargo de Warner Bros. Television y contará con Nancy Won como showrunner, una creativa reconocida por su trabajo en series como Jessica Jones y Pequeños fuegos por todas partes. Además, Peter Cameron y Cameron Squires han sido confirmados como los guionistas del proyecto, lo que sugiere que la serie mantendrá el tono oscuro y misterioso que caracteriza al universo Warren.

Por ahora, el reparto permanece en secreto, al igual que los detalles específicos de la historia. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que la franquicia ha demostrado tener una base de fans fiel que ha seguido cada entrega en cines y spin-offs como Annabelle y La Monja, que también forman parte de este universo de horror sobrenatural.

La saga, inspirada en los archivos reales de los Warren, quienes fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, ha sabido mezclar elementos de terror clásico con relatos de posesiones, exorcismos y presencias demoníacas, generando un fenómeno cultural con cada nuevo estreno. La llegada de la serie marca un nuevo capítulo para esta franquicia que no muestra señales de agotamiento.

¿Qué tal le ha ido a El Conjuro: Últimos Ritos?

Mientras tanto, El Conjuro: Últimos Ritos sigue en cartelera con gran éxito. La película, protagonizada nuevamente por Patrick Wilson y Vera Farmiga como los célebres investigadores paranormales, ha sido un éxito rotundo en taquilla. Con un presupuesto de 55 millones de dólares, la cinta ya superó los 334 millones de dólares en recaudación global.

La sinopsis oficial de esta cuarta entrega anticipa un cierre épico: “Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro aterrador caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez”.

En términos de crítica, la recepción ha sido variada. En Rotten Tomatoes, la película cuenta con un 57% de aprobación por parte de la crítica especializada y un 79% por parte del público. El sitio OtrosCines opinó que la película “tiene su encanto y sus buenos sustos, pero es demasiado larga”.

