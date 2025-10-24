Ella es Poppy, la telonera de Linkin Park en Bogotá: Conozca la banda de pop y metal

Linkin Park se presenta para una legendaria presentación en Bogotá el próximo 25 de octubre. La banda de Mike Shinoda y Emily Armstrong dará un show imperdible desde la capital, con un repertorio lleno de grandes éxitos.

Esta será el segundo show de Linkin Park en Colombia, luego de la histórica llegada que protagonizaron en 2024 desde el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Más noticias: La mejor canción de Linkin Park para calmar la ansiedad ¿La cantarán en Bogotá?

Sin embargo, a diferencia de su primer show, contará con la presentación de una banda telonera, como lo es Poppy. En caso de no conocerla, aquí les contamos los detalles.

Ella es Poppy, la banda telonera de Linkin Park en Bogotá

Poppy ha sido una artista revelación de los últimos años en materia de pop y metal. Esta cantante de origen estadounidense ha brillado de gran manera a sus 30 años.

Bajo el nombre de Moriah Rose Pereira, también conocida como Poppy, esta cantante ha ganado gran reconocimiento en la escena, y así lo demuestra la escogencia de Linkin Park como su telonera para sus shows en Sudamérica.

En su trayectoria, Poppy ha conseguido lanzar 6 álbumes, en los que destacan éxitos de gran brillo, como lo es, por ejemplo, ‘New Way Out’, la joya de su último disco ‘Negative Spaces’.

Ante el anuncio de esta cantante y su banda como teloneras, la emoción ha sido total, ante la posibilidad de poder ver en Bogotá a una artista que nunca había llegado al país.

Sin dudas, esta será una oportunidad imperdible de ver a dos bandas legendarias desde el escenario del Vive Claro, como lo son Poppy y Linkin Park.

Más noticias: Linkin Park rompe histórico récord gracias a sus fans: la banda entró a una legendaria lista

Los horarios de salida para ambas agrupaciones son los siguientes:

Apertura de puertas: 4:00 p.m.

Poppy: 7:50 p.m.

Linkin Park: 9:00 p.m.

El posible setlist de Poppy

De acuerdo con el último show de Poppy, las canciones que presentaría en su show en Bogotá serían las siguientes:

have you had enough? BLOODMONEY V.A.N the cost of giving up Anything Like Me crystallized from me to u the center’s falling out Scary Mask Bruised Sky I Disagree Bite Your Teeth Concrete surviving on defiance they’re all around us new way out

Cabe recordar que este repertorio se puede ver recortado ligeramente, al tratarse de un show de apertura a Linkin Park.