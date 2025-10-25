¿’El Teléfono Negro 2′ está inspirada en una historia real? Origen de la película

‘El Teléfono Negro 2’ es una de las grandes novedades del cine en este mes de octubre. En una época del año que ya suele vivirse a puro terror, llega la secuela de una película que enamoró a muchos con un estilo inolvidable.

Después del claro éxito de su primera parte en 2021, el ‘Teléfono Negro’ vuelve con una continuación que pocos esperaban, pero que muchos anhelan.

En este caso nos centraremos en su historia, y la inspiración que da paso a esta terrorífica producción que pondrá a vibrar los cines en los próximos días.

La inspiración detrás del ‘Teléfono Negro 2’

‘El Teléfono Negro’ fue una de las grandes sorpresas para los ‘films’ de los últimos años en materia de terror. Miles de personas encontraron aterradora y fascinante esta película al presentar una historia poco común.

En esta producción se mostró a un villano imponente como ‘The Grabber’, un secuestrador de niños que ataca a dos niños, y los hunde en sucesos sumamente tétricos y terroríficos.

Este ‘film’ de Scott Derrickson contó con una aprobación más que notable dentro de la crítica, gracias a varias emociones brillantes.

A pesar de esto, se llegó a pensar que no se sabría más de ‘The Grabber’, y por ello, sería el final del ‘Teléfono Negro’. Sin embargo, todos se sorprendieron cuando se reveló la secuela de esta producción.

Finalmente, luego de muchísima espera, ‘El Teléfono Negro 2’ se estrenó el pasado 18 de octubre, y la emoción ha sido total.

No obstante, gran parte de la atención se ha centrado en su trama, y en la posibilidad de que esta sea real. Respecto a esto, Derrickson reveló la verdad, incluida su inspiración para esta secuela.

Según reveló el director de esta película para ‘The Hollywood Reporter’, desde el estudio se mencionó la posibilidad de hacer una secuela, aunque, Derrickson era reacio a esto.

Pero, un correo levantó toda su curiosidad y creatividad. En él proponían la idea de que ‘The Grabber’ utilizara el teléfono negro desde el infierno, lo que daba paso a un sinfín de escenarios posibles.

¿La historia es real?

Esto le pareció sorprendente a Derrickson quien decidió lanzar esta secuela, aunque varios años después, para así permitir que los personajes y sus actores crecieran.

Por ello, la historia no es real, aunque no quita que sea trepidante, y su resultado podrá ser visto en los cines en los próximos días. Del mismo modo, les recordamos que la precuela de esta producción puede ser disfrutada en Prime Video.