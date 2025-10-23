‘El Cadáver de la Novia’ cumple 20 años y será reestrenada en Colombia; fechas, cines y más

‘El Cadáver de la Novia’ es una de las películas más icónicas en la historia del cine. Esta producción de gran fama en Halloween ha enamorado a miles de personas, especialmente desde su lanzamiento en 2005.

Muchos fanáticos han demostrado gran cariño hacia este ‘film’. De hecho, se ha convertido en tradición durante estas fechas, al igual que ‘El extraño mundo de Jack’.

Para estos amantes del cine clásico y de este tipo de películas, ‘El Cadáver de la Novia’ será reestrenada en Colombia, y si desea verla, aquí les tenemos todos los detalles.

‘El Cadáver de la Novia’ se reestrena en Colombia

‘El Cadáver de la Novia’ ha ganado un fanatismo notable durante este siglo. Desde su lanzamiento en 2005, esta producción ha sido motivo de gran cariño y nostalgia.

Aunque se trata de una película animada de Tim Burton, varios actores lograron mostrar su talento en este ‘film’ como es el caso de Johnny Depp, con el papel de Victor Van Dort.

Miles de personas han visto esta espeluznante película, especialmente en época de Halloween. Pero, si usted desea hacerlo de nuevo, y desde los cines, les tenemos la buena noticia de que será reestrenada.

Con motivo de su aniversario número 20, y de la llegada de Halloween, esta película volverá a ser protectada en cines de Colombia.

Procinal fue uno de estos cines, el cual la proyectó hasta el pasado 22 de octubre. Sin embargo, aun puede ser vista en Cinemark y Cine Colombia.

Esta franquicia del cine tiene la posibilidad de comprar boletas para funciones de esta película entre este 23 y el próximo 29 de octubre.

Dicha película puede ser disfrutada en 2D, y también en sus ediciones dobladas y subtituladas, para el deleite de los amantes del cine, y de cada uno de los fanáticos del Halloween como festividad.

Del mismo modo, en Cine Colombia también se dará este estreno en Multiplex, con funciones entre el 23 y el 29 de este mes de octubre, con disponibilidad en varios espacios.

Esta proyección se llevará a cabo en teatros seleccionados, por lo que puede verificar esta disponibilidad en la página web oficial de Cinemark, y también de Cine Colombia, para realizar la compra de sus boletas.