El nuevo anime que se podría convertir en el más popular del 2025 y ya es el más visto en Japón ¿Cuál es?

Las producciones de anime se siguen posicionando como una de las mejores y más vistas en todo el mundo, por lo que cientos de personas están al tanto de las nuevas producciones y series tendencia que están a la moda. En los últimos días, hay una nueva cinta en Japón que se viene posicionando como una de las más vistas, al punto que podría entrar en el top de las mejores del año.

Aunque hace unos días, Solo Leveling, logró quedarse con el premio de la mejor del año en los Crunchyroll Awards, siendo uno de los animes más vistos del año con cientos de producciones en plataformas de streaming. Esta logró ser superada rápidamente por ‘Makeine: Too Many Losing Heroines!’, el anime japonés que está cerca de quedarse con el triunfo en los Anime Awards Newtype.

Leer más: Las películas de anime que son perfectas para sentir felicidad según estudio

La serie se convirtió en una de las más importantes del 2025, que con pocos episodios se posicionó con su trama, convirtiéndose en una de las más vistas en Japón y otros países del mundo.

¿De qué se trata ‘Makeine: Too Many Losing Heroines!’?

Sin duda, esta producción logró posicionarse no solo por su historia, que en pocos minutos logra captar la atención de los usuarios, sino también por todo lo que hay detrás, convirtiéndose en la obra animada inspirada en Takibi Amamori e Imigimuru, más vistas en plataformas de streaming.

Seguir leyendo: Primer anime de ‘Dragon Ball’ llega a plataforma de streaming ¿Dónde verlo GRATIS?

En esta oportunidad, se presenta la historia de Nukumizu Kazuhiko, un joven solitario que nunca ha tenido amigos, por lo que vive una vida llena de cosas que nunca lo sorprenden. Sin embargo, en un momento se da cuenta de algo que llama mucho su atención, por lo que cuando menos lo espera, queda en el medio de un círculo en donde las heroínas están perdiendo a su verdadero amor sin darse cuenta.

Algunos dicen que esta producción es de comedia y romance, por lo que en sus doce episodios logra captar la atención de los usuarios y con solo una temporada, se convierte en una cinta muy fácil de ver en tan solo unos días.