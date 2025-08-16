Gol y título: Luis Díaz arranca con victoria en su debut con el Bayern de Múnich

El inicio de Luis Díaz con el Bayern de Múnich no pudo ser más épico. En su primer encuentro oficial con el gigante alemán, el colombiano no solo anotó un gol crucial, sino que también logró alzar su primer trofeo con el club: la Supercopa de Alemania. El 2-1 frente al Stuttgart fue una noche que quedará marcada en su historia, una celebración que le permitió conectar con sus raíces y amigos, especialmente con su excompañero Diogo Jota.

A pesar de que el partido no fue fácil para él, Díaz demostró su versatilidad y sacrificio. Lejos de destacarse como el principal protagonista en ataque, su función fue más defensiva y táctica. Se mostró siempre como una opción de salida para sus compañeros, ayudó en las labores defensivas y desgastó a la zaga rival con su trabajo constante.

A lo largo de los 90 minutos, el colombiano se mostró incansable, y su rendimiento físico le permitió ser fundamental para el equipo. La recompensa llegó en el minuto 76, cuando, con su característico olfato de gol, se elevó y marcó un cabezazo que dejó sin opciones al portero rival, colocando el 2-0 en el marcador. Harry Kane había sido el encargado de abrir la cuenta al minuto 17.

El Stuttgart logró descontar por medio de Jamie Leweling, pero el gol de Díaz sentenció el destino del encuentro. El pitazo final del árbitro ratificó la victoria bávara, y con ella, la primera celebración de Luis Díaz con su nuevo equipo. Más allá del título, la imagen de su amplia sonrisa al recibir la medalla de campeón se convirtió en uno de los momentos más icónicos de esa noche.

“Lucho” no solo celebró un gol, sino que también alcanzó un hito significativo: ese fue su gol número 15 en su carrera profesional. Este título, el primero con el Bayern, sirvió para confirmar su presencia en los escenarios más grandes del fútbol, sin perder la humildad que lo ha acompañado desde sus inicios en La Guajira.

Este gol en la Supercopa de Alemania también se sumó a una estadística especial para Díaz: su tercer gol en una final de Supercopa. En 2019, anotó con Junior en Colombia frente al Tolima, en 2020 hizo lo propio con el Porto frente al Benfica, y ahora, en 2024, se sumó al listado con el Bayern. Tres países, tres equipos, y un mismo ADN para destacar en los partidos más decisivos.

Con su triunfo en la Supercopa alemana, Díaz se une a un selecto grupo de colombianos que han logrado este trofeo. Se convierte en el cuarto en hacerlo, después de Adrián Ramos (Borussia Dortmund, 2014), James Rodríguez (Bayern, 2017 y 2018), y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen, 2024). Este logro subraya la huella que los futbolistas colombianos han dejado en la Bundesliga, uno de los campeonatos más competitivos de Europa.