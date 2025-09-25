Luis Díaz podría perder a un importante compañero por cláusula en su contrato

Thomas Frank, técnico del Tottenham Hotspur, abrió la puerta al regreso de Harry Kane y dijo que si quiere volver “será bienvenido”.

El delantero inglés, que está inmerso en su tercera temporada en Alemania, está relacionado con una supuesta cláusula en su contrato que le permitiría salir el próximo verano por unos 65 millones de euros siempre y cuando anuncie su marcha antes de final de temporada. Esto ha incrementado los rumores de una posible vuelta al Tottenham, donde es el máximo goleador histórico del equipo.

Más noticias: ¿Cuánto ganaría Luis Díaz de jugar en el Bayern Múnich? Revelan millonaria cifra

“Es un jugador increíble, lo hizo fantástico aquí y lo está haciendo fantástico en el Bayern. Somos muchos a los que nos gustaría que volviera”, dijo Thomas Frank en rueda de prensa.

Los números de Harry Kane

“Personalmente no creo que se vaya del Bayern, creo que se quedará y que lo seguirá haciendo muy bien allí, pero si quiere volver, es bienvenido”, agregó el técnico danés.

En sus dos temporadas en Alemania, Kane ha sido máximo goleador de la liga en dos ocasiones, además de ganar una Bundesliga y una Supercopa de Alemania, sus dos primeros títulos como profesional.

En el Tottenham marcó 280 goles en 435 partidos, pero se marchó hace dos veranos con la intención de inaugurar su palmarés.

Aun así, luego de su marcha, el Tottenham también logró inaugurar sus vitrinas, luego de resultar campeón de la Europa League, luego de vencer al Manchester United.

Una importante pérdida para Luis Díaz

El Bayern Munich ha demostrado gran nivel durante el comienzo de esta temporada 2024-25. El equipo alemán ha empezado con victorias notables y destacadas tanto en la Champions league, como también en el campeonato local de Alemania.

Más noticias: Sorteo de la Champions League: estos son los rivales de Real Madrid, Bayern Munich y más

Sin embargo, una pérdida de la talla de Harry Kane implicaría una posible caída baja importante en el nivel del equipo alemán.

Aun así, cabe aclarar que el próximo periodo de traspasos en Europa está pautado para el mes de enero, por ende, Kane no podrá marcharse del Bayern Munich, al menos hasta la mitad de esta temporada.

Lo cierto es que Luis Díaz deberá esperar a que las negociaciones entre el club inglés y Kane no prosperen, para así mantener en punta de ataque a uno de los delanteros más valiosos de Europa.

CON INFORMACIÓN DE EFE