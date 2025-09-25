El himno de metal que marcó la década de los ’80’s: es uno de los mayores éxitos comerciales de la música

El metal ha sido capaz de acumular una gran cantidad de himnos alrededor del mundo. Distintas bandas han sido capaces de dejar varios éxitos en lo más alto de la industria, a partir de ritmos y letras inolvidables.

Agrupaciones de la talla de Slayer o Megadeth han dejado himnos brillantes o resaltantes, los cuales han sido capaces de marcar a muchos fanáticos.

De hecho, varias canciones también pueden llegar a destacar dentro de una generación, al punto de marcar décadas. Por ello, aquí les hablaremos sobre el himno del metal que marcó los ’80’s.

¿Cuál fue el éxito de metal que marcó los ’80’s?

El metal, al igual que cualquier otro género, contó con un gran apogeo en una época específica del tiempo. Este estilo musical se convirtió en una forma de vida para muchos fans en los ’80’s.

En ese momento de la historia, varias bandas fueron capaces de conseguir varios ‘hits’ inigualables que marcaron la industria para siempre.

Esa década contó con el lanzamiento de varias obras de arte que han quedado selladas en el recuerdo de manera inolvidable. Distintos álbumes destacaron en aquel momento, lo que se notó con el apogeo de varias bandas como Metallica.

Sin embargo, en este caso hablaremos solo de una canción como la más determinante del metal en la década de los ’80’s.

Elegir solo una resulta complejo, pero hay un éxito que destaca de manera notable por encima de los demás, gracias a su éxito musical y comercial.

Ese es, nada más y nada menos que, ‘Master of Puppets’, la canción legendaria que enamoró a todos los amantes de Metallica a mediados de los ’80’s.

Dicha composición le dio incluso el nombre a la que, para muchos, es el mejor lanzamiento de Metallica en su historia como lo es el ‘Master of Puppets’ de 1986.

Este álbum tuvo como punta de lanza principal este éxito, y acabó siendo un éxito inigualable e inolvidable para el metal de esta época.

La marca dejada por ‘Master of Puppets’ ha sido tal que incluso se ha convertido en la tercer canción más escuchada de Metallica en la actualidad, solo por debajo de ‘Enter Sandman’ y ‘Nothing Else Matters’, tres canciones que hablan del brillo del catálogo de esta banda.