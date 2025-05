El emotivo homenaje de Luis Enrique a su hija en la final de la UCL; pocos se dieron cuenta

La UEFA Champions League 2025 quedó grabada con letras doradas en la historia del Paris Saint-Germain, que logró su primer título continental con una apabullante victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. Más allá del resultado, la noche fue atravesada por la emoción gracias a un gesto de su entrenador, Luis Enrique, quien dedicó el triunfo a su hija Xana, fallecida en 2019.

Uno de los momentos más conmovedores llegó tras el pitazo final. Luis Enrique, visiblemente emocionado, se quitó la camiseta negra que había usado durante todo el partido y reveló una prenda especial con un dibujo que lo muestra junto a su hija Xana, recreando la icónica imagen de ambos clavando una bandera, esta vez con el escudo del PSG. El homenaje provocó lágrimas entre jugadores y fanáticos.

Le puede interesar: “Ese partido pudo ser un correo”: Mejores memes que generó la final de la Champions League

“Recuerdo una foto increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el PSG. No estará mi hija físicamente, pero estará espiritualmente y eso para mí es muy importante”, dijo el técnico días antes del partido.

La gran final fue una exhibición de superioridad táctica y futbolística del conjunto parisino. Desde el arranque, impusieron un ritmo abrumador. Achraf Hakimi fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada coral que desarmó la zaga italiana. Apenas ocho minutos después, Désiré Doué, joya francesa de solo 19 años, aumentó la ventaja tras una asistencia precisa de Ousmane Dembélé.

Necesita saber: Así fue la presentación de Linkin Park en la final de la Champions League

Luis Enrique here, wearing a t-shirt which depicts his late daughter, Xana, planting a PSG flag ❤️ pic.twitter.com/WBYcngXKkq