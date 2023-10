Luego de 7 años, AC/DC regresó a los escenarios: así fue su presentación en el Power Trip

Archivado en: •

La legendaria banda de rock AC/DC hizo su esperado regreso a los escenarios en el festival Power Trip 2023 de California, un evento que reunió a algunas de las bandas más icónicas de la historia del rock, como Judas Priest, Iron Maiden y Guns N’ Roses. Este concierto no solo marcó el primer espectáculo de AC/DC en siete años, sino que también representó el regreso del icónico vocalista Brian Johnson, quien no actuaba con la banda desde febrero de 2016.

La expectación que rodeó este evento fue inmensa, ya que el futuro de AC/DC parecía depender en gran medida de cómo se desenvolvieran en el escenario. La actuación de la banda en el Power Trip era de las más esperadas, pues se especulaba que su desempeño podría influir en la decisión de emprender una futura gira internacional en 2024.

AC/DC no defraudó a sus fanáticos, entregando una actuación espectacular que dejó a la multitud en éxtasis. Durante su set de 24 canciones, la banda ofreció un repertorio repleto de éxitos clásicos que hicieron vibrar al público.

Asimismo, Brian Johnson, conocido por su distintiva voz, demostró que aún tiene un increíble poder vocal y una presencia en el escenario que sigue siendo impresionante. La química entre los miembros de la banda parecía estar intacta, y el público respondió con gran ovación.

Con su actuación llena de energía, AC/DC reafirmó su lugar como una de las bandas de rock más influyentes y queridas de todos los tiempos. Ahora, los fanáticos esperan con ansias lo que el futuro les deparará, con la esperanza de más música y, por qué no, una gira.

Este fue el setlist de AC/DC en el Power Trip 2023

La actuación de la banda en el Power Trip inició con’ If You Want Blood (You’ve Got It)”, de su disco Highway To Hell (1979), que además no tocaban desde 2003.

Asimismo, también aprovecharon para estrenar en directo varias canciones de su último disco, Power Up, como fueron “Demon Fire” y “Shot In The Dark”. Además, se centraron en sus discos Highway To Hell, Back In Black y Let There Be Rock, aunque no se olvidaron de otros de sus trabajos, incluyendo su más reciente “Black Ice”.

Aquí el setlist completo de AC/DC en el Power Trip:

If You Want Blood (You’ve Got It) (primera vez en directo desde 2003) Back in Black Demon Fire (estreno en directo) Shot Down in Flames Thunderstruck Have a Drink on Me Hells Bells Shot in the Dark (estreno en directo) Stiff Upper Lip (primera vez en directo desde 2003) Dirty Deeds Done Dirt Cheap Shoot to Thrill Sin City Givin the Dog a Bone Rock ‘n’ Roll Train You Shook Me All Night Long Dog Eat Dog (primera vez en directo desde 2009) High Voltage Hell Ain’t a Bad Place to Be Riff Raff (primera vez en directo con Brian Johnson desde 1996) Highway to Hell Whole Lotta Rosie Let There Be Rock (incluye solo de Angus Young) T.N.T. For Those About to Rock (We Salute You)

