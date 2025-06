El inesperado clásico que Guns N’ Roses ya no toca en sus conciertos

Guns N’ Roses, la legendaria banda estadounidense de hard rock formada en Los Ángeles en 1985, continúa escribiendo nuevas páginas en su extensa historia musical. Con Axl Rose al frente, acompañado por el icónico Slash en la guitarra y Duff McKagan en el bajo, el grupo sigue siendo una fuerza imparable en los escenarios del mundo.

Su estilo explosivo, mezcla de actitud punk, sensibilidad glam y crudeza callejera, los convirtió en una de las agrupaciones más influyentes del rock desde el lanzamiento de su monumental álbum debut Appetite for Destruction (1987).

La canción que Guns N’ Roses sacó de su show en vivo tras más de 30 años

Durante su más reciente presentación en Estambul, Turquía, el pasado lunes, los californianos ofrecieron un show inolvidable en el BJK Tupras Stadium como parte de su gira mundial Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things. Sin embargo, más allá de la energía habitual del grupo, lo que realmente acaparó la atención fue una inesperada alteración en el repertorio: por primera vez desde 1993, quedó fuera ‘It’s So Easy’.

Este giro fue especialmente impactante para los fans más devotos, ya que ‘It’s So Easy’ ha sido durante años uno de los pilares del arranque de sus conciertos. Desde la reunión de la banda en 2016, ese tema solía dar inicio a cada presentación. En esta ocasión, sin embargo, Guns N’ Roses eligió abrir con la emblemática ‘Welcome to the Jungle‘, marcando un quiebre simbólico con su tradición reciente.

Otros cambios que tuvo Guns N Roses en su repertorio

Además, el concierto trajo consigo otras sorpresas que entusiasmó a los asistentes. El grupo desempolvó ‘Out Ta Get Me’, también del Appetite for Destruction, que no había sido tocada desde 2017. Estos guiños a sus primeros años demuestran que, a pesar del paso del tiempo, la banda no ha perdido la capacidad de reinventarse sin traicionar su esencia.

La actual gira ha estado llena de momentos poco convencionales. En su actuación en Abu Dhabi, por ejemplo, interpretaron por primera vez en vivo ‘Human Being’, un cover de los New York Dolls incluido originalmente en el álbum The Spaghetti Incident? (1993). También recuperaron la irónica y controvertida ‘Used to Love Her’, del EP GN’R Lies, una canción que no tocaban en directo desde 2018.

Lejos de repetir fórmulas seguras, Guns N’ Roses demuestra en cada parada de esta gira que aún tiene muchas cartas bajo la manga. Su capacidad para seguir generando titulares, romper rutinas y ofrecer espectáculos frescos es una prueba viviente de su relevancia.