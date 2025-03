Los 5 mejores covers de “(I Can’t Get No) Satisfaction” de The Rolling Stones

Hablar de The Rolling Stones es hablar de una de las bandas de rock más icónicas e influyentes de la historia de la música. Fundada en 1962 en Londres, la agrupación liderada por Mick Jagger y Keith Richards ha sido una de las protagonistas en la evolución del rock and roll. Su sonido, caracterizado por la fusión de blues y rock ha dejado una huella imborrable en la industria musical.

Con una carrera que abarca más de seis décadas, The Rolling Stones ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha sido reconocida con innumerables premios, entre ellos, su inclusión en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989.

Canciones como «Paint It Black», «Angie», «Start Me Up» y «Gimme Shelter» han definido el sonido del rock y siguen vigentes en la cultura popular. Sin embargo, hay una en particular que se ha convertido en un himno generacional: «(I Can’t Get No) Satisfaction».

Los mejores covers de “(I Can’t Get No) Satisfaction” de The Rolling Stones

Lanzada en 1965, «(I Can’t Get No) Satisfaction» es una de las canciones más representativas del rock. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards, la canción marcó un antes y un después en la historia de la banda. Su icónico riff de guitarra, que Richards aseguró haber soñado antes de grabarlo en una cinta, se convirtió en uno de los más reconocidos de la música.

El tema fue un éxito rotundo en Estados Unidos, alcanzando el puesto número uno en la lista de Billboard, pero en el Reino Unido enfrentó ciertas restricciones debido a su letra considerada sugestiva. A pesar de ello, «(I Can’t Get No) Satisfaction» es hoy una de las canciones más celebradas del rock, figurando en la lista de «Las 500 mejores canciones de todos los tiempos» de la revista Rolling Stone y formando parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.

Dada su importancia en el escenario musical, muchos artistas han reinterpretado esta canción a lo largo de los años, ofreciendo versiones que aportan nuevos matices y estilos al clásico de los Stones. A continuación, le presentamos cinco de los mejores covers de «(I Can’t Get No) Satisfaction»:

1. Aretha Franklin (1968)

2. The Grateful Dead (1981)

3. Otis Redding (1965)

4. Björk & PJ Harvey (1994)

5. José Feliciano (1970)