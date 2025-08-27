¿Qué animes ver en HBO Max? Los 10 más populares y recomendados para el 2025

En los últimos años, el anime ha dejado de ser un contenido de nicho para consolidarse como uno de los formatos más consumidos a nivel mundial. El atractivo de estas producciones japonesas radica en su capacidad para contar historias variadas, que van desde la acción y la aventura hasta el drama, la fantasía o la ciencia ficción, siempre con un estilo visual característico que ha conquistado audiencias de todas las edades.

Este crecimiento en la demanda ha hecho que las principales plataformas de streaming incluyan cada vez más animes en sus catálogos. Lo que antes era un contenido reservado para servicios especializados, ahora se puede encontrar en opciones de uso masivo, lo que ha permitido que nuevos espectadores se acerquen al anime.

Mire también: Los 10 animes más exitosos de Crunchyroll para ver durante la semana

HBO Max es un ejemplo de ello. Aunque su oferta principal siempre ha estado centrada en producciones originales de HBO, películas de Warner Bros., contenido de DC Comics, Cartoon Network y Max Originals, la plataforma también ha comenzado a apostar por el anime. Si bien su biblioteca no es tan amplia como otras plataformas como Crunchyroll, sí ofrece una variedad de títulos que incluyen clásicos, estrenos recientes y producciones reconocidas a nivel internacional.

Los 10 animes más populares de HBO Max en 2025

A continuación, te presentamos una lista con algunas de las series y películas de anime más destacadas que puedes encontrar actualmente en HBO Max:

Housing Complex C FLCL Ninja Kamui Dragon Ball Death Note Ataque a los Titanes Lazarus The Boy and the Heron Princess Mononoke Spirited Away

Estos títulos incluyen tanto series como películas, y abarcan diferentes géneros, lo que permite encontrar opciones para diversos gustos y edades.