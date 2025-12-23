Marvel presentó el tráiler oficial de Avengers: Doomsday; confirman el regreso del Capitán América

Marvel no deja de sorprender a todos sus fans, por lo que hace unos días se filtró el adelanto de una de sus próximas películas, en donde confirmaban el regreso del Capitán América. Aunque hasta ahora eso tan solo eran rumores, en las últimas horas se dio a conocer el tráiler oficial de ‘Avengers Doomsday, en donde se confirma el regreso de Chris Evans en su faceta como el gran Cap.

El próximo 18 de diciembre va a llegar a las salas de cine la nueva película Avengers Doomsday, la nueva película que espera posicionarse como una de las más vistas del año. Pero eso no es todo, pues en esta oportunidad, Chris Evans vuelve a robarse todas las miradas al volver a su papel inicial.

Tráiler oficial de ‘Avengers: Doomsday’

Disney decidió promover las visitas a cine a ver ‘Avatar’ por lo que, antes de que empiece la transmisión en la pantalla grande de esta cinta, se va a dar a conocer un adelanto de la nueva cinta de Marvel para el 2026. Sin embargo, ya se dio a conocer el primer tráiler en redes sociales, en donde se ve el regreso de uno de los personajes más importantes de la cinta.

Tras el final de ‘Avengers Endgame’se puede ver que el capitán decide retirarse para poder volver al pasado y cumplir su sueño de tener un romance con su primer amor, Peggy Carter. Ahora, en el tráiler, se puede ver que la pareja tiene un bebé, por lo que él lo sostiene en sus brazos, pero unos minutos después se le ve con su uniforme nuevamente.

Esto para muchos es una señal de que vuelve una gran batalla, por lo que sería el regreso oficial del Capitán América, pero no se conoce el nombre de los otros personajes que vuelven al juego. Por lo que toda la información adicional sobre la trama de la cinta se va a dar a conocer en los próximos días, en los nuevos adelantos que dé a conocer Marvel.

Mientras tanto, los fans están haciendo un conteo regresivo para lo que será el estreno de la película, pero aún falta un año para que se pueda ver en las salas de cine de todo el país.