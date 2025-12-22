¿De qué murió James Ransone? Esto se sabe sobre el fallecimiento de la estrella de ‘IT’

James Ransone, actor estadounidense que interpretó al personaje de Ziggy Sobotka en la serie “The Wire” y a Eddie Kaspbrak en “It: Capítulo Dos”, murió el pasado viernes, al parecer, ahorcado, según el parte emitido por el Médico Forense del Condado de Los Ángeles que recogen este lunes medios especializados.

El actor, nacido en la ciudad de Baltimore, tenía 46 años. Su cuerpo fue hallado en un cobertizo, y la estrella habría fallecido por ahorcamiento.

Las propias autoridades aseguraron que esto no se trata de una agresión, por lo que la principal causa de su fallecimiento habría sido el suicidio.

La carrrera de James Ransone y su aparición en ‘IT’

Ransone interpretó a Chester “Ziggy” Sabotka, un trabajador portuario convertido en delincuente de poca monta, en 12 episodios de la segunda temporada de “The Wire”, explica “Variety”.

Cinco años después, Ransone protagonizó junto a Alexander Skarsgård “Generation Kill”. Interpretó al cabo que en la vida real se llama Josh Ray Person en los siete episodios de la miniserie de HBO, que seguía a un reportero de la revista Rolling Stone integrado en el Primer Regimiento de Reconocimiento de Marines.

En 2019, Ransone interpretó la versión adulta del apacible conductor de limusina Eddie Kaspbrak, nacido en Derry, en “It: Capítulo Dos”.

También participó en films recientes como “Black Phone 2”, “V/H/S/85”, “Small Engine Repair” y “What We Found”, y en el formato televisivo en “Poker Face”, “Seal Team”, “50 States of Fright” y “The First”.

Ransone nació en Baltimore en 1979. Estudió en el Centro Carver de Artes y Tecnología en Towson, Maryland, de 1993 a 1997. Su gran oportunidad llegó coprotagonizando el drama adolescente de 2002 “Ken Park”, y un año después, consiguió su papel en “The Wire”, señala “Variety”.

Por el momento sus fanáticos se han mostrado claramente tristes por esta noticia, y han llenado las redes sociales con mensajes de luto, y apoyo a la salud mental. Los amantes de ‘IT’ han destacado su aparición en esta película, y aseguran que recordarán con cariño su papel como Eddie Kaspbrak en dicho ‘film’.

