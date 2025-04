Aniversario del ‘The Ultimate sin’ de Ozzy Osbourne: editorial Juan Kiss

El 19 de marzo de 1982 le cambió la vida a Ozzy Osbourne, otra vez, era ya la segunda advertencia que le enviaban, la primera fue cuando fue expulsado de Black Sabbath en 1979 después del álbum ‘Never say die’.

En esa segunda advertencia, decidió echarse a morir, literalmente, alquiló una pieza en un pequeño hotel perdido en los Estados Unidos y se encerró a consumir cocaína y whisky, afortunadamente para él y para nosotros, llegó Sharon para rescatarlo del infierno.

Después de convencerlo de que él era un rock star con todo el talento para triunfar sin su antigua banda, comenzaron a buscar los músicos que necesitaba para formar la suya propia.

La idea inicial, era que esta nueva banda se llamara The blizzard of Ozz, pero fue nuevamente Sharon quien le dijo que era su nombre, su marca la que convocaba millones de potenciales compradores, y así fue, su banda se llamaría Ozzy Osbourne y su primer disco, Blizzard of Ozz.

En ese grupo de músicos, ingresó un muchacho llamado Randall William «Randy» Rhoads, con apenas 24 años.

Randy Rhoads formó su primera banda, Violet Fox, a los 14 años.

Un par de años después con su amigo Kelly Garni, fundaron la banda Quiet Riot junto al baterista Drew Forsyth.

Van Halen y Quiet Riot eran dos de las bandas que más ruido generaban en el circuito de clubs de Los Ángeles, a pesar de competir con dos géneros musicales muy fuertes en esa época, el new wave y el punk, ya la música Disco iba de salida.

El primer obstáculo fue no poder conseguir un contrato en su propio país, pero un sello japonés se interesó por ellos y editó sus primeros dos discos en 1978: el disco homónimo ‘Quiet Riot’ y ‘Quiet Riot II.’ Kelly dejaría más tarde la banda y sería reemplazado por Rudy Sarzo, y en las voces Kevin DuBrow.

El bajista Dana Strum, quien en el futuro tocaría en la banda del exKiss, Vinnie Vincent, y finalizando los 80´s en Slaughter, fue el que le informó a Randy Rhoads que Ozzy estaba buscando guitarrista.

Fue Randy el último en audicionar ya muy de madrugada, y Ozzy, de inmediato quedó sorprendido con el estilo con influencias de guitarra neoclásica del joven muchacho, de inmediato fue aceptado. Llegarían entonces dos discos maravillosos, Blizzard of ozz y Diary of a madman.

Pero es aquí en donde la vida le cambia de nuevo a Ozzy, más exactamente el 19 de marzo de 1982, cuando en un trágico e inverosímil accidente muere Randy Rhoads, todavía tenía apenas 25 años.

‘Bark at the Moon’ fue el debut de otro super guitarrista, Jake E. Lee, quien dejó a Ratt y a Dokken para trabajar con Ozzy Osbourne.

Es cierto que muchos lo ubican después de Zakk Wylde, pero permítanme decirles que Jake E. Lee podría ser el mejor guitarrista que ha tenido Ozzy, después de Randy Rhoads, para mí, lo es, sin discusión.

Bark at the moon es una joya de comienzo a fin, y es que, basta con escuchar el riff y el solo de guitarra de la canción que le da título al álbum.

Para el segundo disco de Ozzy con Jake E. Lee, el Ultimate sin, de 1985, baja considerablemente el nivel tan alto que tenían los primeros tres trabajos, pierde sorpresa, agresividad, intensidad y técnica; este es un disco más prefabricado, buscando encajar en ese sonido que se hacía muy popular a mediados de los 80´s, que tenía menos calle y agallas y más consola y estudio.

Debo ser muy claro aquí, no es que el Ultimate sin sea un mal disco, solo que la vara que le dejaron los anteriores, quedó muy alta.

Estas son mis favoritas de ese álbum:

Secret Loser

Never Know Why

Killer of Giants

Shot in the Dark

Después vendrían las injusticias con Jake E. Lee, el mal trato que le dio Sharon Osbourne, la plata de regalías que le quitaron cuando lo sacaron de los créditos de composición del disco Bark at the moon, pero luego daría la pelea y conseguiría que su nombre estuviera en los créditos del Ultime sin.

La sugerencia es que vaya y escuche todos los trabajos de Ozzy en los 80´s:

Blizzard of Ozz

Diary of a Madman

Bark at the Moon

The Ultimate Sin

No Rest for the Wicked

Y que sea usted mismo el que califique el que está de aniversario, el Ultimate sin.

Rock n roll forever my Friends!

Juan Kiss.