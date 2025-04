¿El álbum ‘Destroyer’ de Kiss es el mejor trabajo de los cuatro enmascarados de Nueva York? Nah! Y se los digo con conocimiento de causa, pues.

En 1976, Kiss comenzaba a cosechar lo que había sembrado durante más de tres años, un momento, ¿tres años? ¿Tan rápido comenzaban a saborear las mieles del triunfo? Muy rápido, ¿no?

Sí, muy rápido, pero el trabajo fue muy duro, tres años componiendo, grabando y de gira por todo Estados unidos. Con las uñas, pero con toda la pasión, confianza y visión de que era lo que querían, eso siempre lo tuvieron claro, que era lo que querían, ser… ¡The hottest band in the world!

Contextualicemos ese año, estos discos de rock salieron en 1976:

Peter Frampton – Frampton Comes Alive!

Wings – Wings At The Speed Of Sound

Judas Priest – Sad Wings Of Destiny

Thin Lizzy – Jailbreak

Led Zeppelin – Presence

Rush – 2112

Aerosmith – Rocks

Rainbow – Rising

Boston – Boston

Kansas – Leftoverture

AC/DC – Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Queen – A Day At The Races

Tenemos claro que se tenía un nivel de creatividad y ejecución supremamente alto, ninguna banda se podía dar el lujo de sacar cualquier cosa, pues Kiss no podía quedarse atrás.

Pero, retomemos la idea principal, para mí no es Destroyer el mejor álbum de Kiss, en esos convulsionados y geniales 70´s hay otros tres que le pelean ese primer lugar, así:

Kiss- 1974

Love Gun- 1977

Dynasty- 1979

Pero ese ‘Destroyer’ sí tiene muchos méritos para estar en todos los listados de los mejores álbumes de Rock de los 70´s, además de que les significó el respeto de sus pares músicos y de la crítica, ya a los fans los tenían enamorados desde el álbum debut.

Lo primero era conseguir un buen productor, uno de renombre, además ya había algo de platica en las cuentas de Casablanca Records porque el Kiss Alive! estaba funcionando muy bien en ventas. Fue disco de oro en poco tiempo o sea, más de 500.000 copias vendidas, también se lanzó de nuevo rock and roll all nite, pero la versión en vivo que alcanzo a meterse al top 10 del Hot 100 de Billboard.

Los tres primeros discos de Kiss son maravillosos, los tres, pero el debut se lleva los más estruendosos aplausos, miren las canciones que tiene:

Strutter

Nothin’ to Lose

Firehouse

Cold Gin

Let Me Know

Kissin’ Time

Deuce

Love Theme from Kiss

100,000 Years

Black Diamond

Siete canciones de 10 se volvieron absolutos clásicos, una maravilla, pero ¿y el sonido? ¿La producción?, bien, gracias.

Aquí es donde está el meollo del asunto, ¿por qué esos tres primeros discos de Kiss no suenan tan bien? Se cometieron errores, el primero fue invertir la única plata que se tenía en la producción del demo, contrataron al productor Eddie Kramer, (Carly Simon, Jimi Hendrix). Aquí hay una historia bonita, al escritorio de Kramer llegaron dos demos, el de Kiss y uno de un muchacho que trabajaba en Kodak filmes, y que además tenía una “bandita”, Boston, Kramer dijo: “el demo de Boston está listo, no hay que hacerle nada”, decidió trabajar en el de Kiss.

Ese fue un gran error porque el vínculo con Casablanca récords ya lo tenían a través de Bill Aucoin, su primer mánage, y ya tenían conversado a Neil Bogart, presidente de la disquera, esa plata debieron usarla en la producción de ese primer disco, la historia hubiera sido otra. Sin embargo, terminaron produciéndolo Kenny Kerner y Richie Wise. Mucho se ha hablado de remasterizar y volver a producir y remezclar ese álbum, pero Stanley y Simmons nunca quisieron, “ese disco suena a calle, y eso éramos en ese momento, esa es la magia”, dicen ambos. Ese primer disco le da sopa y seco al ‘Destroyer’, desde mi universo, claro está.

El otro disco que considero que es superior al ‘Destroyer’, es el ‘Love Gun’ de 1977, producido también por Eddie Kramer, el productor del primer demo y con la caratula más cool que pudo haber tenido una banda de rock en todo el universo, (aquí habló el die hard fan), esa imagen fue lo primero que llegó de Kiss a mi vida, esa caratula, pero en una camiseta, en el colegio de la UPB, 1977.

El ‘Love Gun’ es el último disco de Kiss en el que tocan en todas las canciones los cuatro miembros originales, Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss. Después de este, varios músicos fantasmas entrarían y saldrían de los estudios de grabación, Bob Kulick (hermano de Bruce Kulick), Dick Wagner, Anton Fig, Mike Porcaro y otros más. El ‘Love Gun’ es un álbum más honesto siento yo, menos prefabricado, más orgánico, con el ingrediente extra de que tiene la primera canción cantada por ‘Ace Frehley, Shock Me’. Aquí algunas de mis recomendadas:

I Stole Your Love

Christine Sixteen

Shock Me

Tomorrow and Tonight

Love Gun

Almost Human

Plaster Caster

El tercer disco que creo es superior al ‘Destroyer’ es uno de los más vapuleados por críticos y hasta fans de Kiss, el ‘Dynasty’ de 1979. Aunque con este álbum yo tengo un vínculo emocional muy fuerte, me recuerda vívidamente una muy bonita etapa de mi vida con mi familia, nada de eso impide admirar y resaltar las sutiles y abundantes muestras de genialidad qué están a lo largo del álbum.

Tener a un baterista como Anton Fig tocando en todas las canciones del disco menos una, es un absoluto lujo, y no es que Peter Criss no fuera un buen baterista, solo que el nivel de Fig es de grandes ligas, con una técnica, fluidez, sonido y punch impresionantes, (escuchar intro de Hard times).

Pero también debemos hablar de Paul Stanley con un registro y musculo de voz impresionantes, en su prime, uno de sus tantos primes, (escuchar ‘Sure Know Something’, ‘Magic Touch’); Ace Frehley, demostrando la teoría de que menos es más, con solos de guitarra cortos, pero efectivos y deliciosos, y las canciones que canta compiten de tú a tú con las de Stanley y Simmons, (escuchar Save your love). Hasta Gene Simmons suena muy bien con líneas de bajos muy musicales y llenas de ritmo y sabor, (escuchar intro ‘Sure Know Something’). Tal vez el único punto en contra es la producción de Vini Poncia y la mezcla de Jay Messina, le quitaron mucha fuerza a la banda, o por decirlo de otra manera, suavizaron el sonido, pero a mí me encanta, amo el sonido de Kiss en ese disco.

No puedo irme sin hablar de ‘I was made for loving you’, que tiene en su origen una historia muy bonita, pero esa historia ya se las contó Mora en su escrito sobre esa canción. ‘I was made for loving you’ es una muy buena canción, pero después del cover de 2000 de los Rolling tones, es la más floja del ‘Dynasty‘.

Esos tres discos de los 70´s son superiores para mí al ‘Destroyer’, y en los 80´s hay otros dos que también lo superan, el ‘Creatures of the night’ (1982) y el ‘Lick it Up’ (1983).

El disco de aniversario, ‘Destroyer’ tiene cosas maravillosas, en ese álbum el productor, Bob Ezrin, (Pink Floyd, Alice Cooper, Deep Purple), se empeñó en sacar a la superficie lo mejor de cada uno de los miembros de Kiss, aunque generó discusiones, angustias y hasta miedos. Peter Criss y Ace Frehley no lo soportaban, los presionaba mucho, hasta un pito de entrenador tenía, los hacía repetir y repetir muchas veces, rechazaba las composiciones con las que llegaban al estudio, les tarareaba que era lo que exactamente quería escuchar. Por ejemplo, el solo de guitarra de ‘Detroit Rock City’, que no es creación de Ace, no señores, Frehley no daba con el solo de esa canción, hasta que Ezrin entró a la cabina de grabación y le dijo, “esto es lo que quiero que hagas con la canción”, y le tarareo el solo al oído. Stanley y Simmons sí se sintieron más cómodos, amaban esa disciplina casi militar, el resultado, un gran disco.

La caratula es trabajo del genial Ken Kelly, quien también haría la del ‘Love Gun’, ese disco tiene una gran variedad de sonidos incidentales que acompañan las canciones, incluida la voz de uno de los hijos de Bob Ezrin al comienzo de God of thunder.

Algunas de mis recomendadas:

Detroit Rock City

King of the Night Time World

God of Thunder

Shout It out Loud

La verdad es que no soy muy amante de ‘Beth’ ni de ‘Do you love me’, pero ‘God of Thunder’ escrita por Paul Stanley para el mismísimo Dios del trueno, Gene Simmons, es una de las mejores canciones no solo de Kiss, sino de la historia del Rock. Pero no, no es el mejor disco de Kiss.

Rock n roll forever my Friends!

Juan Kiss.