¿De qué falleció Clem Burke, baterista de Blondie? Esto se sabe

El baterista de la banda estadounidense de rock setentera y ochentera Blondie, Clem Burke, ha fallecido a los 70 años, según divulgaron este lunes sus compañeros en las redes sociales.

«Clem no era solo un baterista, era el pulso de Blondie. Su talento, energía y pasión por la música no tenían parangón, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inmensas», escribió la banda en Instagram, dedicándole un homenaje.

Burke (Nueva Jersey, 1954) se unió en 1975 a Blondie, banda que habían creado el año anterior la cantante Debbie Harry y el guitarrista Chris Stein, entonces pareja, y que produciría numerosos éxitos musicales en sus nueve años en activo.

El legado de Burke en Blondie

«La influencia de Clem se extendía más allá de Blondie. Autoproclamado ‘survivalista del rock and roll’, tocó y colaboró con numerosos artistas icónicos», como Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop, Nancy Sinatra o los Go-Go’s, dijo la banda en su mensaje.

Considerado uno de los grandes baterías de todos los tiempos y homenajeado en el Hall de la Fama de la música, Burke colaboró también con Bob Geldoff, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics o Dramarama, entre otros grupos.

Según el medio New York Post, Burke se casó en 2003 con su esposa, Ellen Burke, y la pareja no tuvo hijos.

En 1976, Blondie lanzaron al mercado su primer y homónimo álbum, tras el que llegarían ‘Plastic Letters’ (1977), ‘Parallel Lines’ (1978), ‘Eat to the Beat’ (1979), ‘Autoamerican’ (1980) y ‘The Hunter’ (1982).

Gracias a una lograda mezcla de punk, rock y disco, Blondie se hizo un hueco importante en la industria musical, cosechando grandes éxitos en Australia, Europa y EE.UU., pero se disolvió en 1983 por los problemas de salud de Stein.

La cantante Debbie Harry, alma y rostro de la banda, utilizó posteriormente Blondie como plataforma para su carrera en solitario y en el cine, pero el grupo, incluyendo a Burke, se reunió y produjo en 1999 el álbum ‘No exit’ y en 2017 ‘Pollinator.

Durante sus primeros años, Blondie llegó a lo más alto de las listas de ventas gracias a temas tan conocidos como ‘Denis’, ‘Heart of glass’, ‘Call me, ‘The tide is high’ o ‘Hanging on the Telephone’, así como el posterior ‘hit’, ‘Maria’ (1999).

Este triste fallecimiento se produjo a consecuencia de un cáncer, en una lamentable noticia que ha enlutecido a la industria musical.

CON INFORMACIÓN DE EFE