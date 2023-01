Cinco datos que quizá no conocía sobre Blondie

Archivado en: • •

El Festival Estéreo Picnic llega recargado este año y serán cuatro días de pura música en vivo. Una de las agrupaciones que vendrá por primera vez a Colombia es Blondie y en Radioacktiva le traemos algunos datos rebuscados.

Nombre

Antes de que se llamara Blondie, la banda consideró llamarse The Angel and The Snake.

‘Call Me’

Si usted piensa en Blondie, seguramente una de las primeras canciones que se le viene a la mente es ‘Call Me’. ¿Qué pensaría si le decimos que por poco no la cantan ellos? Así es, este tema estaba originalmente escrito para Stevie Nicks, de Fleetwood Mac.

Recordemos que esta canción fue número uno en las listas de reproducción en Estados Unidos por seis semanas consecutivas.

Playboy

Antes de convertirse en la cantante de Blondie, Debbie Harry fue conejita de Playboy. La mujer trabajó con la revista por ocho meses y aseguró que fue una buena experiencia.

Blondie

El nombre de la banda nació básicamente por la cantidad de piropos que le enviaban algunas personas en la calle a Debbie Harry. Le gritaban Blondie, que traducido al español sería: “monita”.

‘Maria’

Por la canción ‘María’ que fue lanzada en 1999, Debbie Harry fue incluida en el libro de Récord Guiness por ser la mujer más mayor en alcanza el número uno de los listados ingleses. Tenía 53 años.

¿Cuándo es el Estéreo Picnic?

El festival Estéreo Picnic se realizará del jueves 23 al domingo 26 de marzo de 2023. Por primera vez, se realizará por cuatro días y tiene un cartel bastante violento.

¿Cuándo se presenta Blondie?

Blondie se presentará el viernes 24 de marzo, el segundo día del festival, junto a los siguientes artistas: Drake, Rosalía, Blondie, Tove Lo, Jerry Rivera, Fred Again, Aurora, Devendra Banhart, Omar Apollo, Sen Senra, Mitú, Mabiland, Louta, Nidia Góngora, Salt Cathedral, Tropicana Club, Ev, Ana María Vahos, Amantina, Nec Talese.